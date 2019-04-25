Общество

сегодня, 13:40

ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту

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#кадры #назначение
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ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту

К обязанностям генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал» с сегодняшнего дня приступил Антон Симаков. Коллективу предприятия его представила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина.   

Как сообщает пресс-служба Управления ЖКХ Липецкой области, Антон Симаков родился 2 октября 1985 года в г. Липецк.  В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет». Кандидат технических наук.  

Трудовую деятельность начинал инженером по безопасности движения ООО «Автотранспортное предприятие «Добровское». Работал главным специалистом отдела транспортного обслуживания и административной практики управления дорог и транспорта Липецкой области, затем главным специалистом административной практики там же. С 2016 года занимал должность директора ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» управления дорог и транспорта. До назначения руководителем областного водоканала работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.  
30 1718
#кадры #назначение
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Комментарии (30)

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путинский курс--всё путём !

5 минут назад
Путинское государство продолжает семимильными шагами уходить с «рынка услуг», которые, между тем, продолжают оставаться его конституционными обязательствами. В ближайшее время все социально значимые сферы будут переданы на т.н. аутсорсинг – такой вывод можно сделать из законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», принятого Госдумой в первом чтении и отправленного на доработку ко второму. В рамках последовательной «приватизации государства» команда либерал-глобалистов в Правительстве предлагает узаконить участие частных компаний, индивидуальных предпринимателей и НКО в государственном образовании, здравоохранении, трудоустройстве населения и открыть им доступ к бюджетной кормушке.
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строитель

8 минут назад
Строитель в ,крайнем случае из ПГС ником,. должен этим заниматься.им преподают водоснабжение и канализацию
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*

8 минут назад
По ходу, ты не пиши , чтобы писать нужны мозги .
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А ха ха

18 минут назад
Журналист Рогозин руководит роскосмосом ,цель развалить все и вся
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да при чём тут симаков ?

22 минуты назад
Я написала про московский метрополитен к тому,что сейчас самое главное для власти--- это загнать нас всех в электронный концлагерь,вот и ставят на руководящие должности всех предателей.... Сперва дорожник,потом пирожки начнёт печь или балетом заниматься.... Для них самое главное--внедрить биометрию,а затем ЧИПИРОВАНИЕ... И всё,всем конец будет..... Сбербанк рулит...
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Он просто ей нырял в пилотку

23 минуты назад
Заслужил
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Фобос

24 минуты назад
СССР я его однажды вечером видел , шёл ЖЕНЁК , по телефону смехом закатывался , ПЛЕВАТЬ он хотел на всех ! ВО , мля , системку выстроили !
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это не ее любовник

24 минуты назад
у него другой есть...
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работник липецкоблводоканал

25 минут назад
Он у нас не приживется. Не такие убегали.... Сегодня хоть повеселились немного, давно нам с "горы" не присылали никого...
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Ооо дорожник

25 минут назад
Воровать умеет заходи тебе к нам
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