ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту

К обязанностям генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал» с сегодняшнего дня приступил Антон Симаков. Коллективу предприятия его представила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина.



Как сообщает пресс-служба Управления ЖКХ Липецкой области, Антон Симаков родился 2 октября 1985 года в г. Липецк. В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет». Кандидат технических наук.



Трудовую деятельность начинал инженером по безопасности движения ООО «Автотранспортное предприятие «Добровское». Работал главным специалистом отдела транспортного обслуживания и административной практики управления дорог и транспорта Липецкой области, затем главным специалистом административной практики там же. С 2016 года занимал должность директора ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» управления дорог и транспорта. До назначения руководителем областного водоканала работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.

