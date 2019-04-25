сегодня, 13:40
ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту
К обязанностям генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал» с сегодняшнего дня приступил Антон Симаков. Коллективу предприятия его представила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина.
Трудовую деятельность начинал инженером по безопасности движения ООО «Автотранспортное предприятие «Добровское». Работал главным специалистом отдела транспортного обслуживания и административной практики управления дорог и транспорта Липецкой области, затем главным специалистом административной практики там же. С 2016 года занимал должность директора ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» управления дорог и транспорта. До назначения руководителем областного водоканала работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.
путинский курс--всё путём !
строитель
*
А ха ха
да при чём тут симаков ?
Он просто ей нырял в пилотку
Фобос
это не ее любовник
работник липецкоблводоканал
Ооо дорожник