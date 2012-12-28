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12 минут назад
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В Ельце больше недели ищут 18-летнего парня
Местонахождение Тимофея Бутова неизвестно с 30 июня.
Приметы пропавшего без вести парня: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в коричневый свитер, голубую футболку, темно-серые джинсы, обут в черные кроссовки. С собой также был черный рюкзак.
— Полицией организованы розыскные мероприятия с привлечением волонтёрских организаций, занимающихся поиском пропавших без вести людей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По данным GOROD48, одна из рассматриваемых версий — парень мог уехать в Москву.
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