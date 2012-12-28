Ельчанин заплатит больше 100 000 рублей за самовольное подключение к газовой трубе

Деньги с мужчины взыскали через суд.

Елецкий городской суд рассмотрел иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к живущему в частном доме мужчине о взыскании неосновательного обогащения.Ещё в мае 2023 года специалисты газовой службы отключили его дом от газа из-за задолженности. Но в мае и в ноябре 2024 года туда наведались с проверкой и выяснилось, что ельчанин самовольного подключился к газораспределительной сети.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» через суд взыскал причинен ущерб: неосновательное обогащение около 97 тысяч рублей и судебные расходы в 4 000 рублей.