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Общество
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45 минут назад
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Ельчанин заплатит больше 100 000 рублей за самовольное подключение к газовой трубе
Деньги с мужчины взыскали через суд.
Ещё в мае 2023 года специалисты газовой службы отключили его дом от газа из-за задолженности. Но в мае и в ноябре 2024 года туда наведались с проверкой и выяснилось, что ельчанин самовольного подключился к газораспределительной сети.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» через суд взыскал причинен ущерб: неосновательное обогащение около 97 тысяч рублей и судебные расходы в 4 000 рублей.
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