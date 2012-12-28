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Происшествия
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54 минуты назад
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ДТП с опрокинувшимся грузовиком обошлось без пострадавших
А вот машины помяты сильно.
— На Воронежском шоссе произошло столкновение грузовика «Хёндай» под управлением 46-летнего мужчины и «Ниссан Альмера», за рулём которого была 37-летняя женщина. Грузовой автомобиль опрокинулся на бок. ДТП обошлось без пострадавших, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрёстка. На женщину-водителя легковушки составили протокол по части второй статьи 12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков».
В распоряжении GOROD48 оказалось видео c места аварии, на котором запечатлено, как оба водителя покидают салоны изрядно побитых машин.
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