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650
54 минуты назад
3

ДТП с опрокинувшимся грузовиком обошлось без пострадавших

А вот машины помяты сильно.

Напомним, сегодня в Сырском Руднике завалился на бок грузовик, который столкнулся с «Ниссаном Альмера». 

— На Воронежском шоссе произошло столкновение грузовика «Хёндай» под управлением 46-летнего мужчины и «Ниссан Альмера», за рулём которого была 37-летняя женщина. Грузовой автомобиль опрокинулся на бок. ДТП обошлось без пострадавших, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрёстка. На женщину-водителя легковушки составили протокол по части второй статьи 12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». 

В распоряжении GOROD48 оказалось видео c места аварии, на котором запечатлено, как оба водителя покидают салоны изрядно побитых машин.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
велосипедист
14 минут назад
Автодятлам все должны, и даже перекрестки.
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Урри
18 минут назад
Почитайте правила ещё раз.Проезд перекрестка со стрелкой. Все думают что им зелёный горит, а на самом деле должны уступить проезд. Это уже не первый случай.
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пешеход
19 минут назад
Опять водятлы перекресток не поделили.
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