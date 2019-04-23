300 молодых и условно молодых липчан и гостей города готовы стать региональным чиновниками

Но во власть, по мнению Игоря Артамонова, попадут от силы 30 - вопросы многих потенциальных управленцев показывали непонимание ими целей кадрового конкурса.

1 марта в Липецкой области начался задуманный врио губернатора Игорем Артамоновым проект "Лидеры региона. Будь в команде!" Его целью глава региона назвал выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом. Игорь Артамонов заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: "У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников родственников других людей. Нам нужно обновление".



Прием заявок для участия в конкурсе завершился 31 марта. К этому времени на официальном сайте "Команда48.рф" зарегистрировались 1953 участника (96% заявок поступило от липчан и 4% от иногородних. Это жители Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя и Махачкалы).



По условиям конкурса следующим этапом для участников стало дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России. По итогам анкетирования во второй этап конкурса молодых и условно молодых карьеристов попали 300 человек, т. е. каждый пятый конкурсант.



Далее, в других этапах, под руководством профессиональных психологов участники подготовят видеовизитки, которые, по мнению специалистов по оценке персонала, являются одним из самых удачных способов презентовать себя. Они оценят мотивацию, умение структурно мыслить, логично выстраивать речь. Независимые эксперты проведут оценку кандидатов, используя деловые игры, кейсы и интервью, позволяющие увидеть личностные качества участников, их потенциал и таланты.



Победители конкурса примут участие в программе менторинга с руководителями администрации области. Также они будут включены в проект развития управленческого кадрового резерва и пройдут обучение по управленческой тематике.



Сегодня 300 "спартанцев", среди которых 17 иногородних, встретились в администрации области с врио губернатора. Перед этим GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (31 тысячу рублей на сегодня).



- Рад вас всех видеть! - с этих слов Игорь Артамонов начал свой менторский разговор с будущими государственными и муниципальными служащими.



Врио губернатора назвал лучший, по его мнению, возраст вхождения в госуправление: 30-40 лет. К этому времени человек уже получил образование и успел поработать по специальности.



После небольшой презентации (на слайдах были показаны проблемы региона, которые требуют первостепенного внимания власти: производительность труда, сферы ЖКХ и медицины, уровень жизни населения, здоровье - 55% липчан должны заниматься физкультурой и спортом, демография - Липецк стараниями врио губернатора вместе с Москвой и Подмосковьем попал в пилотный проект Сбербанка по поддержке молодых семей, желающих построить собственные дома) Игорь Артамонов предложил участникам своего кадрового проекта задавать ему вопросы.



Вопросов было много и они были разными: от создания в области местного "Артека" (лагеря такого уровня в ближайшем будущем в регионе не будет) до бережливых технологий в медицине и возврата заработанных налогов в регион (Игорь Артамонов похвалил НЛМК как крупнейшего добросовестного налогоплательщика, но раскритиковал других крупных плательщиков - сахарные заводы, РЖД, Газпром и компанию "Пепсико").



- Столыпин! Знаете такого? - ответил на вопрос о значимой для него исторической личности Игорь Артамонов.



На вопрос о горизонте планирования Игорь Артамонов сказал, что пока - два года:



- Нужно решить срочные и важные вопросы, а также разгрести те проблемы, которые накопились.



ТОП-3 важнейших проблем региона, по словам врио губернатора, - сфера ЖКХ, медицина и дороги. "И ещё наладить диалог жителей региона с властью".



- Я работал в общежитии, когда учился в Москве, дворником. За километр от вуза был детский сад - я убирал территорию и там. В Морозовской больнице я мыл окна. У меня была мотивация: из деревни выйти в люди! Жаль, что сейчас сформировался целый отряд, который между удочкой и рыбой выбирает рыбу, - сказал Игорь Артамонов в ответ на вопрос о том, как сформировать мотивацию.



Врио губернатора посетовал на то, что ему как руководителю субъекта РФ липчане на личных встречах задают массу вопросов, но подавляющее большинство собеседников задают ему вопросы, решение которых - не в его компетенции.



- Я знаю о вашем закрытом кинотеатре "Луч", но этот вопрос - в компетенции мэра Ельца. А у меня спрашивают начиная с Христа и заканчивая советской властью, комсомолом и латанием крыши на конкретном доме, - сказал врио губернатора жительнице Ельца, задавшей ему вопрос о будущем этого здания.



- Каким вы видите Липецк через пять лет?



- Намного лучшим, чем сейчас, - ответил врио губернатора под смех аудитории.



Однако сделать из Липецка Сингапур глава региона не пообещал. Мол, нам бы грязь под ногами пока разгрести!



Интересовались у Игоря Артамонова вопросами возможного укрупнения районов области (по словам главы региона, таких планов у него пока нет), развитием внутреннего туризма и экстремальных видов спорта, благоустройством Каменного лога... С одним аспирантом из Воронежа, бывшим жителем Усмани, глава региона даже подискутировал, мол, почему молодой человек остался в Воронеже, а не вернулся после получения высшего образования на малую родину? Выяснилось, что тот уже преподаёт в вузе соседнего региона.



Некоторые вопросы были очень длинными, поэтому врио губернатора неоднократно давал один и тот же ценный совет будущим чиновникам: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца, а не с длинного зачина. А вообще качество вопросов оставляло желать лучшего: складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют.













