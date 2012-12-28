37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
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22 минуты назад
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Подземный переход у Центрального рынка превратился в велосипедную трассу
Курьеры и самокатчики срезают путь по подземке.
Продавцы из расположенных в переходе торговых точек рассказали GOROD48, что как-то один из таких курьеров сбил их коллегу. Женщина получила перелом бедра. Наехали на ногу еще одному продавцу, женщине порвали босоножку, въехали в один из павильонов.
Продавцы уже жаловались в курьерскую службу и им обещали провести беседу с работниками, но судя по всему, посыл не дошел до адресатов.
— Они даже пешеходам сигналят, чтобы их пропустили! — возмущаются торговцы.
В пресс-службе Госавтоинспекции по Липецкой области GOROD48 пояснили, что в подземном переходе курьеры и самокатчики обязаны спешиваться. Если они этого не делают, то могут быть оштрафованы по ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» на 800 рублей.
Гражданам автоиспекторы предложили фиксировать нарушения с указанием места и времени и направлять обращения в Госавтоинспекцию через сайт.
Пока же жалоб на курьеров и самокатчиков в подземном переходе ГАИ не поступало.
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