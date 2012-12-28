Вячеслав Жабин вступил в должность мэра Ельца

Сегодня, 8 июля новый мэр Ельца Вячеслав Жабин официально вступил в должность. На церемонии инаугурации присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Церемония вступления в должность Главы городского округа город Елец Вячеслава Жабина состоялась на 35 сессии Совета депутатов Ельца — новый мэр публично принял торжественную присягу.«…Считаю, что достижение целей возможно лишь благодаря совместной продуктивной работе и взаимному доверию между властью и вами, уважаемые ельчане. Обещаю строго следовать своей присяге и трудиться ради процветания города. Надеюсь на вашу поддержку и активное участие в жизни Ельца», — обратился к ельчанам новый мэр в своемTelegram-канале.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что у Вячеслава Жабина есть стремление работать для людей и развивать муниципалитет. Со стороны областного правительства пообещал оказывать необходимое содействие:«Поручил его команде уделить особое внимание благоустройству и инфраструктуре, активнее привлекать инвестиции в экономику города, не забывать о сохранении исторического наследия и развитии туризма. А главное – слышать жителей, которые хотят не обещаний, а дел и результата: чтобы дороги были хорошие, дворы чистые, город красивый и уютный. У Ельца славное прошлое и большое будущее. Вместе мы должны сделать город еще комфортнее для жизни».Вячеслав Жабин избран мэром города единогласным решением сессии елецкого городского Совета депутатов 25 июня. До этого более двух месяцев он исполнял обязанности главы Ельца. Вячеслав Жабин родился в Пятигорске в 1994 году. Учился в Пятигорском государственном лингвистическом университете, окончил магистратуру МГИМО по факультету управления и политики, государственное и муниципальное управление. Два года назад переехал в Елец — он был назначен заместителем генерального директора АО «Энергия». В сентябре прошлого года избран депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в администрацию Ельца в качестве вице-мэра. Женат, воспитывает сына.