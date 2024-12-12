37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
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37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Сегодня в России День семьи и верности.
Погода будет точно такой же, как вчера: температура 27-29 градусов и без осадков.
С 9:00 и до конца ремонта без холодной воды в жару останутся липчане:
- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а,
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- пос Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- пос. Станция Казинка.
С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду в домах:
- ул. Вавилова, 12;- ул. Игнатьева, 32;
- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14.
- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;
- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
- ул. Семашко, 25/2;
- ул. Шевченко, 1, 4, 5;
- пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а 15, 21;
- пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.
Отключение света
С 10:00 обесточат только один дом – в Грязинском районе на улице 78 квадрат, 3г.
Пробки
С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.
День Петра и Февронии
Именно сегодня отмечают День памяти Святых благоверных князя и княгини Петра и Февронии Муромский, считающихся покровителями брака. В России этот день посвящён семе и верности, альтернатива католическому Дню Святого Валентина.
Кроме того сегодня всемирный День обнаружения заначек.
Праздничная программа
Большую праздничную программу ко дню День семьи, любви и верности подготовили сегодня в Центральной научной в библиотеке (ул. Кузнечная, 2) и на улице Неделина рядом с Центром молодёжного чтения (6+). Ниже подробное расписание.
Графика vk.com/lib48ru
Юридическая помощь
В ЛОУНБ всю неделю будет работать юрист, который в честь семейного праздника и всероссийской недели оказания юридической помощи безвозмездно проконсультирует липчан по правовым вопросам.
Кроме того, в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) юрист Светлана Чивилева бесплатно будет принимать граждан до 13 июля.
Мастер-классы
В пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 17:00 мастер Наталия Забровская вновь даст урок по росписи гипсовой белки «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+)
А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 начнёт работа детская мастерская «Живая игрушка» (6+). Юные липчане научатся делать игрушки своими руками.
Найти работу без опыта
Найти работу без опыта в Липецке теперь просто. 72% руководителей компаний в опросе SuperJob рассказали, что принимают выпускников вузов без опыта. 65% готовы принять и начинающую молодёжь со средним профессиональным образованием. Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании, об этом заявили представители 8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек.
Наиболее лояльны к новичкам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.
Если четвероногий друг оказался вдруг…
В прошлом году в Липецкой области потерялись 756 собак и 771 кошка, утверждают в исследовании системы поиска Pet911.
Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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