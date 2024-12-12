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Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы

Сегодня в России День семьи и верности.

Жара, июль

Погода будет точно такой же, как вчера: температура 27-29 градусов и без осадков.

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Десятки улиц без воды

С 9:00 и до конца ремонта без холодной воды в жару останутся липчане:
- ул. А. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а,
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;

- пер. Виноградный, 16;

- пос Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- пос. Станция Казинка.

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В частном секторе в это время расстанутся с комфортом жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, И.С. Бурлакова, Ивовой, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Надежды, Нектарной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, Каштанового.

С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду в домах:

- ул. Вавилова, 12;
- ул. Игнатьева, 32;
- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14.
- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;
- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
- ул. Семашко, 25/2;
- ул. Шевченко, 1, 4, 5;
- пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а 15, 21;
- пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.

Отключение света

С 10:00 обесточат только один дом – в Грязинском районе на улице 78 квадрат, 3г.

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Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


День Петра и Февронии

Именно сегодня отмечают День памяти Святых благоверных князя и княгини Петра и Февронии Муромский, считающихся покровителями брака. В России этот день посвящён семе и верности, альтернатива католическому Дню Святого Валентина.

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Кроме того сегодня всемирный День обнаружения заначек.

Праздничная программа

Большую праздничную программу ко дню День семьи, любви и верности подготовили сегодня в Центральной научной в библиотеке (ул. Кузнечная, 2) и на улице Неделина рядом с Центром молодёжного чтения (6+). Ниже подробное расписание.

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Графика vk.com/lib48ru

Юридическая помощь

В ЛОУНБ всю неделю будет работать юрист, который в честь семейного праздника и всероссийской недели оказания юридической помощи безвозмездно проконсультирует липчан по правовым вопросам.

Кроме того, в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) юрист Светлана Чивилева бесплатно будет принимать граждан до 13 июля.

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Записаться можно по телефонам учреждений.

Мастер-классы

В пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 17:00 мастер Наталия Забровская вновь даст урок по росписи гипсовой белки «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+)

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А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 начнёт работа детская мастерская «Живая игрушка» (6+). Юные липчане научатся делать игрушки своими руками.

Найти работу без опыта

Найти работу без опыта в Липецке теперь просто. 72% руководителей компаний в опросе SuperJob рассказали, что принимают выпускников вузов без опыта. 65% готовы принять и начинающую молодёжь со средним профессиональным образованием. Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании, об этом заявили представители 8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек.

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Наиболее лояльны к новичкам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

Если четвероногий друг оказался вдруг…

В прошлом году в Липецкой области потерялись 756 собак и 771 кошка, утверждают в исследовании системы поиска Pet911.

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Всего же по стране в 2024 году пропадали 168 тысяч животных. 90% были найдены, благодаря волонтёрам. Подробную статистику можно посмотреть тут.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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