Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы

Сегодня в России День семьи и верности.

Погода будет точно такой же, как вчера: температура 27-29 градусов и без осадков.



















- пер. Виноградный, 16;

- пос. Станция Казинка.



















С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду в домах:







- ул. Вавилова, 12;







Отключение света

С 10:00 обесточат только один дом – в Грязинском районе на улице 78 квадрат, 3г.















Пробки





Именно сегодня отмечают День памяти Святых благоверных князя и княгини Петра и Февронии Муромский, считающихся покровителями брака. В России этот день посвящён семе и верности, альтернатива католическому Дню Святого Валентина.











Кроме того сегодня всемирный День обнаружения заначек.





Праздничная программа









Графика vk.com/lib48ru

В ЛОУНБ всю неделю будет работать юрист, который в честь семейного праздника и всероссийской недели оказания юридической помощи безвозмездно проконсультирует липчан по правовым вопросам.



Кроме того, в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) юрист Светлана Чивилева бесплатно будет принимать граждан до 13 июля.

















Мастер-классы





В пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 17:00 мастер Наталия Забровская вновь даст урок по росписи гипсовой белки «Красная книга Липецкой области: белка обыкновенная» (6+)













А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 начнёт работа детская мастерская «Живая игрушка» (6+). Юные липчане научатся делать игрушки своими руками.

Найти работу без опыта в Липецке теперь просто. 72% руководителей компаний в опросе SuperJob рассказали, что принимают выпускников вузов без опыта. 65% готовы принять и начинающую молодёжь со средним профессиональным образованием. Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании, об этом заявили представители 8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек.









В прошлом году в Липецкой области потерялись 756 собак и 771 кошка, утверждают в исследовании системы поиска Pet911.













