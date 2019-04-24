Общество
42 минуты назад
Жуткой липецкой историей заинтересовалась детский омбудсмен
Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова откликнулась на историю из Липецка. Ранее в одной из квартир города нашли истощенных детей. По жалобе соседей жилье посетили проверяющие. Как сообщает прокуратура Липецкой области, мать двоих несовершеннолетних детей, четырех и двух лет, надолго оставила малышей в квартире одних.
В квартире проверяющие нашли пьяного мужчину и голодных детей. Выяснилось, что малыши спали на грязном матрасе, брошенном на пол. Из стен торчали оголенные провода, на полу валялись опасные для детей предметы. У самих же малышей не было никаких игрушек или детских книг. Дети помещены в больницу для дальнейшего обследования.
- Мы сейчас на связи с Липецком, внимательно изучаем отчеты уполномоченных ведомств. Девочка-инвалид была в истощенном состоянии, в неудовлетворительном состоянии был второй ребенок, - сказала Анна Кузнецова журналистам.
Известно, что ранее мать детей была лишена родительских прав, но потом их восстановили. По словам Кузнецовой, семье, скорее всего, был дан шанс, пишет ТАСС. "Но нужно посмотреть сейчас внимательно, какую работу проводили органы системы профилактики. Если просто дали шанс семье и отошли в сторону, не занимаясь дальше ситуацией, не помогая ей, не следя за тем, в каком состоянии находятся дети, то это, безусловно, совершенно неправильно. Надо все факты изучить и посмотреть, кто понесет ответственность за эту ситуацию", - отметила омбудсмен.
В квартире проверяющие нашли пьяного мужчину и голодных детей. Выяснилось, что малыши спали на грязном матрасе, брошенном на пол. Из стен торчали оголенные провода, на полу валялись опасные для детей предметы. У самих же малышей не было никаких игрушек или детских книг. Дети помещены в больницу для дальнейшего обследования.
- Мы сейчас на связи с Липецком, внимательно изучаем отчеты уполномоченных ведомств. Девочка-инвалид была в истощенном состоянии, в неудовлетворительном состоянии был второй ребенок, - сказала Анна Кузнецова журналистам.
Известно, что ранее мать детей была лишена родительских прав, но потом их восстановили. По словам Кузнецовой, семье, скорее всего, был дан шанс, пишет ТАСС. "Но нужно посмотреть сейчас внимательно, какую работу проводили органы системы профилактики. Если просто дали шанс семье и отошли в сторону, не занимаясь дальше ситуацией, не помогая ей, не следя за тем, в каком состоянии находятся дети, то это, безусловно, совершенно неправильно. Надо все факты изучить и посмотреть, кто понесет ответственность за эту ситуацию", - отметила омбудсмен.
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