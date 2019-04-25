Общество
15 минут назад
Сегодня последний день работы главы Задонского района Григория Мосолова
Уже завтра будет назначен и.о. главы
Сегодня глава Задонского района Григорий Мосолов написал заявление об отставке "по собственному желанию".
Завтра администрации представят и.о. главы района, а далее последует стандартная процедура - конкурс, и выбор депутатами районного совета между двумя отобранными комиссией претендентов.
Григорий Мосолов возглавлял Задонский район 11 лет.
Завтра администрации представят и.о. главы района, а далее последует стандартная процедура - конкурс, и выбор депутатами районного совета между двумя отобранными комиссией претендентов.
Григорий Мосолов возглавлял Задонский район 11 лет.