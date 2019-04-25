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15 минут назад

Сегодня последний день работы главы Задонского района Григория Мосолова

318
#отставка #задонск
Сегодня последний день работы главы Задонского района Григория Мосолова

Уже завтра будет назначен и.о. главы

Сегодня глава Задонского района Григорий Мосолов написал заявление об отставке "по собственному желанию". 

Завтра администрации представят и.о. главы района, а далее последует стандартная процедура - конкурс, и выбор депутатами районного совета между двумя отобранными комиссией претендентов.

Григорий Мосолов возглавлял Задонский район 11 лет. 

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#отставка #задонск

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