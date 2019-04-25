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56 минут назад
Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области
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Им станет главный областной инноватор.
Сегодня глава администрации Задонского района Григорий Мосолов подал в отставку с формулировкой по собственному желанию.
Как стало известно GOROD48, и.о главы района станет Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.
Алексей Щедров родился 31 марта 1985 года в селе Каменское Елецкого района Липецкой области. В 2008 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Мировая экономика». В 2008 году получил степень бакалавра в университете города Дикинсон (США) по специальностям: бухгалтерский учет, бизнес-администратирование, банковская деятельность и финансы. В 2011 году стал кандидатом экономических наук.
Трудовая деятельность начал в 2011 году с должности консультанта отдела международных и межрегиональных связей управления инвестиций и международных связей Липецкой области. В 2012 году перешел в бизнес (работал заместителем генерального директора ООО «Управляющая компания АИР-Техно»), но в тот же год вновь вернулся во власть: его назначили первым заместителем начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области. В 2015 году Алексей Шедров стал начальником областного управления инновационной и промышленной политики.
Как стало известно GOROD48, и.о главы района станет Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.
Алексей Щедров родился 31 марта 1985 года в селе Каменское Елецкого района Липецкой области. В 2008 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Мировая экономика». В 2008 году получил степень бакалавра в университете города Дикинсон (США) по специальностям: бухгалтерский учет, бизнес-администратирование, банковская деятельность и финансы. В 2011 году стал кандидатом экономических наук.
Трудовая деятельность начал в 2011 году с должности консультанта отдела международных и межрегиональных связей управления инвестиций и международных связей Липецкой области. В 2012 году перешел в бизнес (работал заместителем генерального директора ООО «Управляющая компания АИР-Техно»), но в тот же год вновь вернулся во власть: его назначили первым заместителем начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области. В 2015 году Алексей Шедров стал начальником областного управления инновационной и промышленной политики.
15 2399
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