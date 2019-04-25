Происшествия

56 минут назад

Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области

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#отставка #назначение #Задонский район
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Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области

Им станет главный областной инноватор.

Сегодня глава администрации Задонского района Григорий Мосолов подал в отставку с формулировкой по собственному желанию.

Как стало известно GOROD48, и.о главы района станет Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.

Алексей Щедров родился 31 марта 1985 года в селе Каменское Елецкого района Липецкой области. В 2008 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Мировая экономика». В 2008 году получил степень бакалавра в университете города Дикинсон (США) по специальностям: бухгалтерский учет, бизнес-администратирование, банковская деятельность и финансы. В 2011 году стал кандидатом экономических наук. 

Трудовая деятельность начал в 2011 году с должности консультанта отдела международных и межрегиональных связей управления инвестиций и международных связей Липецкой области. В 2012 году перешел в бизнес (работал заместителем генерального директора ООО «Управляющая компания АИР-Техно»), но в тот же год вновь вернулся во власть: его назначили первым заместителем начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области. В 2015 году Алексей Шедров стал начальником областного управления инновационной и промышленной политики.
15 2399
#отставка #назначение #Задонский район
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Комментарии (15)

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Владимир

46 секунд назад
Васек, Задонский район в стратегической политике важнее всей промышленности Липецкой области! Жителям района гордится надо!
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Васек

5 минут назад
А что, в Задонском районе своих нормальных людей нет? Зачем там варяг с американским образованием?
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Сомневающийся

8 минут назад
Очередной дефективный менеджер, падла !
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Кар_даш

8 минут назад
Ну Алешка какой молодец, какой самостоятельный.
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Владимир

9 минут назад
Город-48 правильно подобрали рубрику для этой новости - "Происшествия". Это не просто происшествие! Это ещё один удар по оставшейся промышленности региона. По людям, работающим на предприятиях. По семьям, живущим в Липецкой области.
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нет управленцам

12 минут назад
да лучше б его нашли мертвым
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Gop

14 минут назад
Господи, как же они уже все настоелозили, со своими степенями, иностранными дипломами и прочей лабудой!!!
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блогер

15 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtoblog
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Владимир

20 минут назад
Единственный, по-настоящему компетентный, руководитель управления промышленностью региона! Знает чем дышит каждый коллектив пром предприятий. Огромные усилия приложил для организации меж производственной кооперации в липецкой индустрии! Последние годы промышленность региона показывала рост более средне российского! И теперь ставят руководить районом, который специализируется на сельском хозяйстве и с курсом на туристический кластер! Прямо вредительство какое-то!!!! Наверное, обнаружено глубокое знание английского языка?
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11111

23 минуты назад
Еб-Ан-У-са куда мы катимся. Не карьера, а мечта. Не уже ли народ такой тупой?
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