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Липецкая вечЁрка: куда ночью упали БПЛА, 32 гектара незаконной свалки и аномальная жара
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: куда ночью упали БПЛА, 32 гектара незаконной свалки и аномальная жара

Сегодня, 7 июля, Липецкая область вновь подверглась атаке БПЛА, в районе Опытной станции горит свалка, и синоптики предупреждают об аномальной жаре.

Сегодня ночью над регионом было сбито девять БПЛА. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, в Липецке один летательный аппарат попал в строящуюся многоэтажку, другой повредил кровлю частного дома и припаркованный автомобиль.

Власти обещали липчанам, чье имущество пострадало, помощь с его восстановлением.

Эта новость набрала более сотни комментариев. Стоит отметить, что в последнее время подобные новости читатели GOROD48 так активно не комментировали.

«Меня просто поражает. Почему сбития происходят над домами? Почему в поле нельзя сбивать? Зачем бессмысленные жертвы и разрушения?!» — удивился Гость.

«Инета нет, такси не вызвать, а на автовокзале таксисты, которые нелегалы и не платят налогов государству, такую цену просят, что плакать хочется. И постоянно они там одни и те же лица наглые», — пожаловалась Ольга.

«Как говорится в народе: «Нет худа без добра». С улиц города исчезают ненавистные всем самокаты. Инет не работает — самокат тоже», — порадовался Пешеход.

В районе Опытной станции, на месте некогда рекультивированного карьера по добыче известняка у СНТ «Строитель-3» дымит незаконная свалка.

Изначально в том месте планировали возвести спортобъект, но что-то пошло не так и на 32 гектара начали свозить строительный мусор.  

Официально от мусора можно избавиться на полигоне промышленно-строительных отходов в Стебаево. Но там придется заплатить за тонну отходов 892 рубля 50 копеек. Так что на лицо экономия.

Про незаконную свалку знают все надзорные органы. Но с фирмы «Прагма», которая изначально получила участок под спортобъект, теперь взятки гладки. Договор аренды с ней расторгли, а бизнесмены так и не привели его в надлежащий вид. Денег у «Прагмы» нет. Региональное правительство ее банкротит, против руководства возбудили уголовное дело.

Скорее всего участок попадет в реестр незаконных городских свалок. Но когда появятся средства на его рекультивацию, неизвестно. Так что свалка там еще надолго.  

«Всего то шесть лет прошло с образования свалки, а уж шум подняли! Эта свалка, кого надо свалка! Там, видимо, свои люди, они и без нас разберутся! Простой Ваня там и рядом не стоял, а у богатеев свои законы», — съязвила Горожанка.

На этой неделе синоптики ждут аномальную жару. Задержавшееся было лето решило сразу обрушиться на липчан.

Уже завтра столбики термометров преодолеют планку в 31 градус. А дальше температура будет только расти. Пик придется на субботу — в Липецке ожидается +36 градусов, а на юге области до +38 градусов.

«Наконец-то тепло!» — порадовался Ура!

«Верните прохладу, ненавижу жару», — возмутился Эх.

Естественно, горожане ринутся на пляжи. Вряд ли кого-то остановят запреты санитарных врачей. Напомним, в начале купального сезона они разрешили купаться только на Центральном пляже, но потом заявили, что и  там вода не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям.

Несмотря на рекомендации санитарных врачей, спасатели дежурят на пляжах. Они в очередной раз напомнили, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. И ни в коем случае не делать это в пьяном виде!

Сегодня со дна Новолипецкого пляжа подняли тело 23-летнего липчанина. Молодой мужчина плавал в 70-метрах от купальной зоны. Он стал пятым утонувшим с мая 2025 года.

И обратите внимание, полицейские ищут пострадавших от этой липчанки.



Она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о приготовлении и доставке диетической пищи, но так и не выполнила договор с двумя заказчиками. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, полицейские просят сообщить по телефону 02 (102 — с мобильного телефона).
вечЁрка
БПЛА
свалка
жара
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Комментарии (2)

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Вася с 11-го
11 минут назад
Сижу на лавочке в Быхановом саду,а на против две девочки лет по 12-14,мат на весь парк.....
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Электорат
45 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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