Пятерых детей забрали у пьяной мамаши

На телефон "горячей линии" органов системы профилактики, открытой в рамках форума «Вместе ради детей», поступило сообщение о том, что жительница села Ериловка Елецкого района злоупотребляет спиртными напитками и оставляет без надзора 5-ых несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 14 лет.

По данному сообщению прокуратурой Елецкого района совместно с органамисистемы профилактики был незамедлительно организован выезд по указаному адресу.



Поступившая информация нашла свое подтверждение.



Многодетная мать после нескольких дней пьянства все еще находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, дети бвли предоставлены сами себе, жилое помещение находилось в антисанитарном состоянии, отсутствовали продукты питания.



Учитывая, что дети, находились в угрожающей для их жизни и здоровья ситуации, они были помещены в детское отделение районной больницы.



В отношении матери прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), сообщает прокуратура Липецкой области.





