сегодня, 10:20
Пятерых детей забрали у пьяной мамаши
На телефон "горячей линии" органов системы профилактики, открытой в рамках форума «Вместе ради детей», поступило сообщение о том, что жительница села Ериловка Елецкого района злоупотребляет спиртными напитками и оставляет без надзора 5-ых несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Поступившая информация нашла свое подтверждение.
Многодетная мать после нескольких дней пьянства все еще находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, дети бвли предоставлены сами себе, жилое помещение находилось в антисанитарном состоянии, отсутствовали продукты питания.
Учитывая, что дети, находились в угрожающей для их жизни и здоровья ситуации, они были помещены в детское отделение районной больницы.
В отношении матери прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), сообщает прокуратура Липецкой области.
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Многодетная быдла
гость
Нюше
Нюша