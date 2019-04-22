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Пятерых детей забрали у пьяной мамаши

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#безнадзорность
Пятерых детей забрали у пьяной мамаши

На телефон "горячей линии" органов системы профилактики, открытой в рамках форума «Вместе ради детей», поступило сообщение о том, что жительница села Ериловка Елецкого района злоупотребляет спиртными напитками и оставляет без надзора 5-ых несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 14 лет.

По данному сообщению прокуратурой Елецкого района совместно с  органамисистемы профилактики был незамедлительно организован выезд по  указаному адресу. 

Поступившая информация нашла свое подтверждение.

Многодетная мать после нескольких дней пьянства все еще  находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, дети бвли предоставлены сами себе,  жилое помещение находилось в антисанитарном состоянии, отсутствовали продукты питания.

 Учитывая, что дети, находились в угрожающей для их жизни и здоровья ситуации, они были помещены в детское отделение  районной больницы.

В отношении матери прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), сообщает прокуратура Липецкой области.


5 1129
#безнадзорность

Комментарии (5)

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2 минуты назад
Это же надежда Росии! Они увеличивают рождаемость! А то, что дети голодные - холодные и растут волчптами - так на это всем плевать. Главное - хорошая отчётность! Мрази многодетные! Алкашня да карьеристки, не до детей!
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Многодетная быдла

15 минут назад
Что ещё от них ожидать.
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гость

34 минуты назад
Нюша, опека всегда на посту и протирает штаны ежедневно, но... Портить статистику?! Ни в коем случае! Премию надо хапануть за великолепную работу в 2018 году и в 1-м квартале 2019. А самое страшное это то, что мамаша проспится через неделю-две-месяц и заберет назад всех детей! А опека будет дальше протирать штаны, до следующей жалобы со стороны соседей. Т.к. самой опеке нафиг не нужны чужие проблемы.
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Нюше

47 минут назад
Глава сельского совета вместе с ней пить начинал.....
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Нюша

53 минуты назад
Ага, она же только что пить начала! А где были органы опеки и работники сельсовета? В деревне все на виду! Бедные дети!!!!
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