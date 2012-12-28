На водителя-хулигана на белой «Ладе» составили три протокола

22-летний водитель устроил опасную езду по тротуарам и вдоль торговых павильонов.

По соцсетям расходится видео, снятое на Берёзовой аллее в Липецке: водитель былой «Лалы Гранты» устроил опасную езду по тротуарам и вдоль торговых павильонов. Нарушителя уже нашли и наказали.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля «Лада Гранта» без госномеров находился 22-летний липчанин.На него составили сразу три протокола об административных правонарушениях: по части второй статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», по части первой статьи 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности» и по части второй статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам». Парень отделался штрафами.