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Происшествия
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50 минут назад
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На водителя-хулигана на белой «Ладе» составили три протокола
22-летний водитель устроил опасную езду по тротуарам и вдоль торговых павильонов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля «Лада Гранта» без госномеров находился 22-летний липчанин.
На него составили сразу три протокола об административных правонарушениях: по части второй статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», по части первой статьи 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности» и по части второй статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам». Парень отделался штрафами.
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