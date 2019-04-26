Городище станет платным

За просмотр кино с комфортом введут символическую плату.

Общественное пространство Городище откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа стартуют вечерние кинопоказы. Как рассказала GOROD48 режиссера массовых мероприятий парка Победы (он руководит Городищем - прим.ред.) Наталья Галенко, на первом показе продемонстрируют семейный фильм. Точно картину еще не определили, ее название станет известно в понедельник.



Уже известно, что в мае кинопоказы будут идти ежедневно, с 20 часов. Для того, чтобы посмотреть фильм, денег платить не надо. Отдельную платную услугу введут для тех, кто захочет провести вечер с комфортом. На площадке за символическую плату можно будет арендовать кресло-грушу.



- Конечно же, никто не заставляет их брать. Можно придти на сеанс со своим пледом и даже устроить пикник. Но отдельная проблема — последствия выгула собак. На Городище хоть и установлены таблички с запретом выгула, но пока собачники их игнорируют, и их питомцы оставляют неприятные сюрпризы. Конечно, это очень неприятно. Надеемся, что липчане вскоре поймут необходимость ограничения и перестанут выгуливать собак на Городище, - надеется Наталья Галенко. - Введение символической платы за аренду кресел — это мера, на которую парк вынужден пойти. На нашем балансе нет подобной мебели, приходится привлекать партнеров. Пока у Городища мало спонсоров и инвесторов, но, думаю, когда бизнес оценит потенциал и популярность площадки, ситуация поменяется.



Что же увидят липчане на огромном экране Городища? Пока в репертуаре советская классика: те фильмы, что очень любят зрители аналогичных показов в парке Победы. Это «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», фильмы про Шурика. Но липчан на Городище хотят развлекать не только кинопоказами. Планируется, что с пятницы по воскресенье сцену будут отдавать музыкантам. Там будут выступать духовой и симфонический оркестры, кавер-группы, DJ. Организаторы мероприятий за май хотят оценить, что больше всего привлечет липчан, и с учетом этого сформируют программы по дням недели.