Общество

31 минуту назад

Городище станет платным

35 1144
#Городище #кино
1
Городище станет платным

За просмотр кино с комфортом введут символическую плату.

Общественное пространство Городище откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа стартуют вечерние кинопоказы. Как рассказала GOROD48 режиссера массовых мероприятий парка Победы (он руководит Городищем - прим.ред.) Наталья Галенко, на первом показе продемонстрируют семейный фильм. Точно картину еще не определили, ее название станет известно в понедельник.

Уже известно, что в мае кинопоказы будут идти ежедневно, с 20 часов. Для того, чтобы посмотреть фильм, денег платить не надо. Отдельную платную услугу введут для тех, кто захочет провести вечер с комфортом. На площадке за символическую плату можно будет арендовать кресло-грушу.

- Конечно же, никто не заставляет их брать. Можно придти на сеанс со своим пледом и даже устроить пикник. Но отдельная проблема — последствия выгула собак. На Городище хоть и установлены таблички с запретом выгула, но пока собачники их игнорируют, и их питомцы оставляют неприятные сюрпризы. Конечно, это очень неприятно. Надеемся, что липчане вскоре поймут необходимость ограничения и перестанут выгуливать собак на Городище, - надеется Наталья Галенко. - Введение символической платы за аренду кресел — это мера, на которую парк вынужден пойти. На нашем балансе нет подобной мебели, приходится привлекать партнеров. Пока у Городища мало спонсоров и инвесторов, но, думаю, когда бизнес оценит потенциал и популярность площадки, ситуация поменяется.

Что же увидят липчане на огромном экране Городища? Пока в репертуаре советская классика: те фильмы, что очень любят зрители аналогичных показов в парке Победы. Это «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», фильмы про Шурика. Но липчан на Городище хотят развлекать не только кинопоказами. Планируется, что с пятницы по воскресенье сцену будут отдавать музыкантам. Там будут выступать духовой и симфонический оркестры, кавер-группы, DJ. Организаторы мероприятий за май хотят оценить, что больше всего привлечет липчан, и с учетом этого сформируют программы по дням недели.
35 1144
#Городище #кино
1

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

4 минуты назад
Это уже личное у меня за домом устроили спальник для собак.. Достали собаки в натуре
ответить

Фобос

4 минуты назад
valerafromsplus НЕ ТРОЖЬ , Каменный лог , это УНИКАЛЬНОЕ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА , по словам БЕЛОКОПЫТОВОЙ , пусть всё остаётся как есть на веки вечные !
ответить

Кобели да сучки

4 минуты назад
Срали - и будем срать!
ответить

=

4 минуты назад
с нашеми новыми миссионерами скоро все платно будет.
ответить

:)

5 минут назад
Житель дома Кузнечная, 10, Меняй телевизор на подзорную трубу:)
ответить

Гость

5 минут назад
Платные скамейки? А это законно?
ответить

valerafromsplus

5 минут назад
Гость, каки удобрение, вообще-то...
ответить

Едерасты гребанные

6 минут назад
Ничего толком сделать не могут.
ответить

valerafromsplus

6 минут назад
лор, ахахахах!
ответить

Мне

7 минут назад
Чем они. Быстрее друг друга перебьют-тем лучше. Сами ликвидируются-эти горе застройщики.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Каменный ковер» у Комсомольского пруда разваливается под ногами
#благоустройство
«Каменный ковер» у Комсомольского пруда разваливается под ногами

3 минуты назад

Общество
В Липецке будут две репетиции Дня Победы
#День Победы
9
В Липецке будут две репетиции Дня Победы

сегодня, 09:26

Общество
«Бессмертный полк» в Липецке ищет волонтеров
#волонтеры #шествие #9 мая
25
«Бессмертный полк» в Липецке ищет волонтеров

сегодня, 09:20

Общество
Липецкие штурмовики завершат парад Победы над Кремлем
#парад Победы #авиацентр
Липецкие штурмовики завершат парад Победы над Кремлем

сегодня, 09:00

Общество
Липецк распустился
#весна #соцсети
Липецк распустился

сегодня, 08:42

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество