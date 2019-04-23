Происшествия

22 минуты назад

Истощенных детей нашли в запущенной липецкой квартире

3 595
#родительские права
Истощенных детей нашли в запущенной липецкой квартире

Мать оставила голодных малышей с пьяным собутыльником.

На «горячую линию» прокуратуры Правобережного района Липецка, открытую в рамках форума «Вместе ради детей», поступило сообщение от неравнодушных жильцов одного из домов о том, что их соседка, мать двоих несовершеннолетних детей, четырех и двух лет,  надолго оставила  малышей в квартире одних. Дети кричат и плачут.

Оперативные работники прокуратуры совместно с представителями органов системы профилактики незамедлительно выехали по указанному адресу. В квартире, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, они нашли пьяного мужчину и голодных детей, при этом четырехлетняя девочка-инвалид была истощена. Выяснилось, что малыши спали на грязном матрасе, брошенном на пол. Из стен торчали оголенные провода, на полу валялись опасные для детей предметы. 

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Дети помещены в больницу для дальнейшего обследования.

Установлено, что ранее их мать решением районного суда была лишена родительских прав.

Однако, определение апелляционной инстанции областного суда решение было отменено, вместе с тем, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям.

Между тем, и по истечении почти двух лет ситуация не изменилась к лучшему.

По результатам рейда принято решение о повторном обращении в суд с требованием о лишении женщины родительских прав.

фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области.
3 595
#родительские права

Комментарии (3)

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и поможет им

1 минуту назад
Гордон !
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Стерилизовать таких баб

7 минут назад
Гореть в аду,когда сдохнешь,мамаша
ответить

гостья

8 минут назад
мать и сожителя сразу на шоу на НТВ
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