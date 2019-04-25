Героиню истории с брошенными детьми выписали из роддома

Семью многодетной матери взяла под опеку Евгения Уваркина.

Сегодня в Липецком областном перинатальном центре и.о. главы Липецка Евгения Уваркина встретилась с липчанкой, которая прославилась на всею страну. Напомним, что двух маленьких детей женщины изъяли из комнанты в общежитии, где они остались одни после того, как их мать отправилась рожать третьего ребенка.



После того, как об этом сообщили липецкие медиа, в ситуацию вмешалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. А затем судьбой матери озаботилась и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.



Сегодня многодетная мать выписывалась из роддома, встречать ее пришли старшие дети, сожитель и и.о. мэра.



Пол словам Евгении Уваркиной, женщине с и без того сложной судьбой (липчанка - сирота) нужен второй шанс, и он ей уже предоставлен - все претензии к матери пока сняты, и.о. мэра нашла предпринимателей, которые готовы помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решить бытовые проблемы.







