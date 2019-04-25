Общество

33 минуты назад

Героиню истории с брошенными детьми выписали из роддома

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#родительские права
Героиню истории с брошенными детьми выписали из роддома

Семью многодетной матери взяла под опеку Евгения Уваркина.

Сегодня в Липецком областном перинатальном центре и.о. главы Липецка Евгения Уваркина встретилась с липчанкой, которая прославилась на всею страну. Напомним, что двух маленьких детей женщины изъяли из комнанты в общежитии, где они остались одни после того, как их  мать отправилась рожать третьего ребенка. 

После того, как об этом сообщили липецкие медиа, в ситуацию вмешалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. А затем судьбой матери озаботилась и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

Сегодня многодетная мать выписывалась из роддома, встречать ее пришли старшие дети, сожитель и и.о. мэра. 

Пол словам Евгении Уваркиной, женщине с и без того сложной судьбой (липчанка - сирота) нужен второй шанс, и он ей уже предоставлен - все претензии к матери пока сняты, и.о. мэра нашла предпринимателей, которые готовы помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решить бытовые проблемы. 



5 464
#родительские права

Комментарии (5)

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стопе

9 минут назад
че это сняты-оставление детей в опасности ,где амбуцмен
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Ольга

10 минут назад
Только мать , может понять такое положение.Спасибо.
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Набивание электората

12 минут назад
Где она будет после выборов и будет ли продолжать в том же духе ?
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Еврей

12 минут назад
Уваркина уже встретилась намедни! Почему про это не пишете трусы? https://mobile.twitter.com/teamnavalny_lip/status/1121034870292193280
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Митя

12 минут назад
Вот это по нашему,уважаю.Если Уваркина так будет делать,я за неё .
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