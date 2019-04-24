Общество
сегодня, 18:53
Липчане увидели - каким будет Зеленый остров
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"Картинка" - впечатляет
В начале апреля благодаря владельцам квадрокоптеров липчане увидели, что остров на реке Воронеж возле центрального пляжа стал, буквально - лысым. Там оказались вырублены деревья.
После огласки, в администрации Липецкой области успокоили горожан, сообщив, что островок благоустраивают.
Как благоустроят островок, сегодня показал депутат областного Совета Андрей Трофименков, который тоже слал запросы по поводу судьбы островка и получил уже известные ответы.
После огласки, в администрации Липецкой области успокоили горожан, сообщив, что островок благоустраивают.
Как благоустроят островок, сегодня показал депутат областного Совета Андрей Трофименков, который тоже слал запросы по поводу судьбы островка и получил уже известные ответы.
35 1144
А когда будет набережная
липчанин
Нет безумнее идеи
Прям эдэм
Перед тем как создать что то сволочи тербунск
Пипецкое быдло и там
Один
Город в пробках стоит
Нет бы задуматься
Юрок Алтушок.