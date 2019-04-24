Общество

сегодня, 18:53

Липчане увидели - каким будет Зеленый остров

35 1144
#Зеленый остров
2
Липчане увидели - каким будет Зеленый остров

"Картинка" - впечатляет

В начале апреля благодаря владельцам квадрокоптеров липчане увидели, что остров на реке Воронеж возле центрального пляжа стал, буквально - лысым. Там оказались вырублены деревья. 

После огласки, в администрации Липецкой области  успокоили горожан, сообщив, что островок благоустраивают.

Как благоустроят островок, сегодня показал депутат областного Совета Андрей Трофименков, который тоже слал запросы по поводу судьбы островка и получил уже известные ответы.




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#Зеленый остров
2

Комментарии (35)

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А когда будет набережная

4 минуты назад
как в славном граде Лондоне?Помниться один боярин обещал,сладко пел и фотки,тоже,были вери бьютифул.
ответить

липчанин

8 минут назад
Такое мог придумать человек у которого совсем нет вкуса, полный ЛОХ.
ответить

Нет безумнее идеи

9 минут назад
Чем городище. На месте жителей ул кузнечной-если б они мне там устроили митинг в 8 часов утра-под окнами моей спальни. Они б были расстреляны из винтовки.2-3-а остальные сами б свалили. Чтоб людям спать давали -идиоты. В выходные особенно.
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Прям эдэм

11 минут назад
Недавно набережной ресунки видели все. Рисовать * умеют в Липецке.
ответить

Перед тем как создать что то сволочи тербунск

12 минут назад
Пипецкое быдло и там, надо подумать! Кто это будет убирать? Городище-они создали-а обслуживать то его кто будет? На нижний парк повесили. Еще один неликвид.
ответить

Пипецкое быдло и там

18 минут назад
Всё засерит своими вонючими бычками, пачками,пакетами,баклажками.
ответить

Один

23 минуты назад
Вгонял плитку с бордюрами. Вторая скамейки с урнами. Разница какая? Город стоит в пробках. Припарковаться негде. Дождь пошёл-город как Венеция. А думы о скамейках и урнах))) купите себе заводить с ливневыми люками-пожалуйста. И с трубами.
ответить

Город в пробках стоит

26 минут назад
По 2 часа . А они садом занимаются... благоустраивают....
ответить

Нет бы задуматься

28 минут назад
Что будет? Перекрыть проспект и папина одновременно там вести работы? Или что они последнюю зелень в бых. саду уничтожают? Они пришли не помочь-вредить. Вот главная задача. Навредить чем больше-тем лучше....
ответить

Юрок Алтушок.

28 минут назад
Не радуйтесь, дурачье, там все будет платно.
ответить
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