«Нужно больше денег вкладывать»: 58-летний ельчанин хотел разбогатеть на облигациях, но нарвался на мошенников

Стартовый капитал мужчина взял в кредит.

ОМВД России по городу Ельцу рассказало, как в попытке попытке заработать на облигациях 58-летний ельчанин влез в долги и лишился денег.«Ельчанин увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке на покупке облигаций и оставил свой номер телефона. В тот же день через мессенджер ему позвонил мужчина по имени Дмитрий и предложил заработать на покупке ценных бумаг. Он пояснил, что чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Для начала нужно было скачать приложение и заполнить анкету. Что мужчина и сделал», – сообщили в полиции.Потом ельчанин взял в банке кредит и с 16 по 24 июня вложил в облигации 280 000 рублей. А когда мужчина захотел вывести деньги из приложения, то не смог этого сделать, так как его счет был заблокирован.Ельчанин позвонил куратору Дмитрию и услышал, что нужно больше денег вкладывать. Тогда мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился с заявлением в полицию.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».