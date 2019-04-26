Горожане смогут контролировать ход реконструкции Быханова сада

Сегодня в ресторанном комплексе «Быханов» прошло финальное обсуждение проекта реконструкции парка «Быханов сад». Чиновники и два десятка горожан говорили о том, как организовать общественный контроль над ходом реконструкции.

- Каждую пятницу в 19.00 мы будем проводить встречи в Быхановом саду, рассказывать о проделанной работе и смотреть, что и как надо сделать, - рассказала и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. - В обсуждении и контроле над работами смогут участвовать все. Здесь будет представлен альбом с проектом реконструкции, книга жалоб и предложений. В ней укажем телефон подрядчика. Ни одно замечание без внимания не останется.



В целом, финальное обсуждение вышло скомканным. А Евгения Уваркина и вовсе поставила себе и Екатерине Белокопытовой «двоечку» за подготовку: к началу встречи не были готовы макеты реконструкции. Уваркиной с экрана своего телефона пришлось показывать, как будет выглядеть после реконструкции здание ресторана.



Даже на финальном обсуждении общественники спрашивали о подстанции, которую собираются установить на границе парка. Экологи-краеведы беспокоятся, что она займёт слишком большую площадку и будет уродовать парк. Евгения Уваркина успокоила общественников: станция будет красивой, в другом месте ее ставить бессмысленно. Один из горожан предложил отделить парк от шумной улицы Гагарина щитом из растений: это предложение одобрили.



От разговора с общественниками Евгения Уваркина переключилась на предложения бизнесменов. Сегодня решалось, где именно разместят их торговые точки. Евгения Уваркина считает, что собирать все точки общепита на одном пятачке – глупо. Где они появятся администрации и проектировщикам еще предстоит решить.



Напомним, на реконструкцию парк «Быханов сад» закроется 1 мая. Обновлять парк будут по концепции проектного бюро из Казани. Она предполагает раскрытие природного разнообразия Быханова сада (это особо охраняемая природная территория, где сохранились редкие виды растений) через чувства. Для каждого чувства — своя зона. Например, в зоне вкуса — плодовые деревья. Авторы концепции предлагают «легализовать» сложившиеся пешеходные тропы — замостить их, создать деревянные мостики-переходы от зоны к зоне, поставить крытые беседки-читальни, устроить зону йоги и поставить скамью-цветник. Концепция прошла экспертную оценку и победила в интернет-голосовании. Подводить финишную черту под концепцией не спешат, так как хотят учесть все-все замечания липчан и экспертов.



В конкурсе на концепцию реконструкции «Быханова сада» участвовала белгородская компания «Арбет», имеющая солидный опыт реализации таких проектов. Именно она и стала генеральным подрядчиком реконструкции. Таким образом, казанцы отвечают за идеи, а белгородцы — за их реализацию.



Реконструкцию, на которую Сбербанк пожертвовал 127 миллионов рублей, должны завершить до наступления осени. Что же увидят липчане в обновленном «Быхановом саду»? Парк разделят на четыре зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, коммерческую. В парке обновят покрытие аллей, посадят новые деревья, обустроят детские, спортивные и игровые зоны, теннисный корт. По всему парку установят малые архитектурные формы, изготовленные по уникальному дизайну. Парк миниатюр из «Быханова сада» съедет, аттракционы расположат вдоль улицы Тельмана. Ранее аттракционы собирались перенести в Верхний парк. Но в администрации города от этой идеи, кажется, отказалась: без аттракционов и заработка на них парк окажется без средств к существованию.



