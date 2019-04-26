Общество
сегодня, 10:50
«Каменная сказка» у Комсомольского пруда разваливается под ногами
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В мэрии уверяют: бракованное искусственное покрытие подрядчик восстановит за свой счет.
28 марта при объезде центра Липецка врио губернатора Игорь Артамонов был удручен видом Комсомольского пруда: как самим зеркалом водоема, так и целесообразностью расходования 61 млн рублей на благоустройство территории вокруг него. Тут же, у пруда, глава региона распек руководителя ООО «Доминант», освоившего эти немалые бюджетные средства с большим количеством «косяков».
Разогнать строителей было за что. В частности, часть бетонных брустверов, отгораживающих газоны от пешеходных дорожек, оказалась уже разрушенными.
Тогда же Игорь Артамонов предложил первому вице-мэру Липецка Михаилу Щербакову не только проконтролировать восстановительные работы, но и привлечь сделавшую брак фирму к каким-то работам на благо города в, так сказать, добровольно-принудительном порядке.
Однако глава региона обошел тогда не весь Комсомольский пруд, поэтому не увидел «каменного ковра», сделанного между водоемом и зданием бывшего Арбитражного суда. Покрытие из мелкого щебня на манер искусственного камня, появившегося в прошлом году на Городище, не выдержало первой же зимы. Вылущенные камушки сейчас катаются под подошвами обуви липчан, а кое-где из-под «каменного ковра» уже торчит геосетка.
Судя по толщине слоя перемазанного полимерным клеем щебня, толщина покрытия в некоторых местах этой части общественного пространства едва ли больше двух сантиметров! Плачевный вид имеют и какие-то топорные столы для уличного пинг-понга: вряд ли материал, из которого их сделали, переживет этот год.
И вообще, если бы не утки и голуби, которых приходят покормить мамы с детьми, площадь вокруг Комсомольского пруда выглядела бы напрочь безжизненной. Зачем вообще было нужно такое благоустройство, если кроме детского городка там вообще ни на чем не задержаться глазу?
- К подрядной организации «Доминант» у нас много вопросов. Строители начали устранять недоделки, начиная от областной научной библиотеки, постепенно продвигаясь к площади Революции. В том месте, о котором говорите вы, подрядчики появятся к середине мая. Надеюсь, что им по силам будет восстановить «каменный ковер» и устранить другие дефекты, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков.
Разогнать строителей было за что. В частности, часть бетонных брустверов, отгораживающих газоны от пешеходных дорожек, оказалась уже разрушенными.
Тогда же Игорь Артамонов предложил первому вице-мэру Липецка Михаилу Щербакову не только проконтролировать восстановительные работы, но и привлечь сделавшую брак фирму к каким-то работам на благо города в, так сказать, добровольно-принудительном порядке.
Однако глава региона обошел тогда не весь Комсомольский пруд, поэтому не увидел «каменного ковра», сделанного между водоемом и зданием бывшего Арбитражного суда. Покрытие из мелкого щебня на манер искусственного камня, появившегося в прошлом году на Городище, не выдержало первой же зимы. Вылущенные камушки сейчас катаются под подошвами обуви липчан, а кое-где из-под «каменного ковра» уже торчит геосетка.
Судя по толщине слоя перемазанного полимерным клеем щебня, толщина покрытия в некоторых местах этой части общественного пространства едва ли больше двух сантиметров! Плачевный вид имеют и какие-то топорные столы для уличного пинг-понга: вряд ли материал, из которого их сделали, переживет этот год.
И вообще, если бы не утки и голуби, которых приходят покормить мамы с детьми, площадь вокруг Комсомольского пруда выглядела бы напрочь безжизненной. Зачем вообще было нужно такое благоустройство, если кроме детского городка там вообще ни на чем не задержаться глазу?
- К подрядной организации «Доминант» у нас много вопросов. Строители начали устранять недоделки, начиная от областной научной библиотеки, постепенно продвигаясь к площади Революции. В том месте, о котором говорите вы, подрядчики появятся к середине мая. Надеюсь, что им по силам будет восстановить «каменный ковер» и устранить другие дефекты, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков.
50 1776
А в стране дураков
Необходимо срочно возвращать выборы
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