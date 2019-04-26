Общество

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«Каменная сказка» у Комсомольского пруда разваливается под ногами

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#благоустройство
«Каменная сказка» у Комсомольского пруда разваливается под ногами

В мэрии уверяют: бракованное искусственное покрытие подрядчик восстановит за свой счет.

28 марта при объезде центра Липецка врио губернатора Игорь Артамонов был удручен видом Комсомольского пруда: как самим зеркалом водоема, так и целесообразностью расходования 61 млн рублей на благоустройство территории вокруг него. Тут же, у пруда, глава региона распек руководителя ООО «Доминант», освоившего эти немалые бюджетные средства с большим количеством «косяков».

Разогнать строителей было за что. В частности, часть бетонных брустверов, отгораживающих газоны от пешеходных дорожек, оказалась уже разрушенными.

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Тогда же Игорь Артамонов предложил первому вице-мэру Липецка Михаилу Щербакову не только проконтролировать восстановительные работы, но и привлечь сделавшую брак фирму к каким-то работам на благо города в, так сказать, добровольно-принудительном порядке.

Однако глава региона обошел тогда не весь Комсомольский пруд, поэтому не увидел «каменного ковра», сделанного между водоемом и зданием бывшего Арбитражного суда. Покрытие из мелкого щебня на манер искусственного камня, появившегося в прошлом году на Городище, не выдержало первой же зимы. Вылущенные камушки сейчас катаются под подошвами обуви липчан, а кое-где из-под «каменного ковра» уже торчит геосетка.

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Судя по толщине слоя перемазанного полимерным клеем щебня, толщина покрытия в некоторых местах этой части общественного пространства едва ли больше двух сантиметров! Плачевный вид имеют и какие-то топорные столы для уличного пинг-понга: вряд ли материал, из которого их сделали, переживет этот год.

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И вообще, если бы не утки и голуби, которых приходят покормить мамы с детьми, площадь вокруг Комсомольского пруда выглядела бы напрочь безжизненной. Зачем вообще было нужно такое благоустройство, если кроме детского городка там вообще ни на чем не задержаться глазу?

- К подрядной организации «Доминант» у нас много вопросов. Строители начали устранять недоделки, начиная от областной научной библиотеки, постепенно продвигаясь к площади Революции. В том месте, о котором говорите вы, подрядчики появятся к середине мая. Надеюсь, что им по силам будет восстановить «каменный ковер» и устранить другие дефекты, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков.
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#благоустройство

Комментарии (51)

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А в стране дураков

46 секунд назад
Гость, только так и происходит.
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Необходимо срочно возвращать выборы

1 минуту назад
иначе 40 сумасшедших так и будут утверждать на должности кого им прикажут.Скоты.
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Гость

6 минут назад
Маска ремонт проспекта победы на 952 млн. руб. ООО ТК "Руслан-1" зарегистрирована 2 мая 2006 года. Основным видом деятельности является «Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов». Уставной капитал организации - 40 000 рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО ТК "Руслан-1" является Мальвина Гуликян, а генеральным директором - Айказ Кургинян
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Маска

9 минут назад
ужас, это не бизнес,это ОПГ чиновников и Армян.
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йорш

10 минут назад
Нарисованная страна-песня.
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ужас

11 минут назад
Опять подтверждение тому, что бизнес нормально не будет строить! Он всегда будет пытаться сделать по дешевле, а продать по дороже!
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йож

11 минут назад
Интересно,сколько стоит по бумагам говно ,которое имитирует теннисный стол? А кто эту имитацию принял в эксплуатацию?Фамилию придурка кто-нибудь знает?
ответить

Гость

12 минут назад
Доминант, ООО Аветисян Вячеслав Владимирович ДИРЕКТОР ремонт сокольского дк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛЕЦТЯЖСТРОЙ" Директор Галустян Гарик Ульянович и т.д.
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Одуванчик

16 минут назад
Необходимо заставить тербунского свеклавода вместе с его замами и городскими депутатами за собственные деньги устранить этот дерьмострой.
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Гость

17 минут назад
строитель НИЧЕГО не МЕНЯЕТСЯ !Сергей Столповский заявил, что работал на благо города, но допустил, что с его стороны могли иметь место невнимательность и ошибка при подписании документов о приемке работ по ремонту дорожного полотна на улицах Липецка. Вскрытие» показало, что перед носом у мэра Липецка были использованы самые * материалы. Щебеночно-мастичный асфальтобетон не соответствовал ГОСТам и СНиПам (в нем практически отсутствовал гранитный щебень). В «рецепте» того, что сварили армянские дорожники, было крайне низкое содержание битума, а стабилизирующая добавка, специальное целлюлозное волокно, отсутствовало напрочь!
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