Общество
13 минут назад
Будущее павильона в «Быхановом саду» вынесли на обсуждение
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Свои предложения можно направить и по электронной почте.
Администрация Липецка вынесла на народное обсуждение вопрос с будущим павильона «Строитель» в парке «Быханов сад». Организация обсуждения поручена управлению Правобережного округа Липецка.
Свои предложения и замечания можно высказать как по телефону 56-62-42, так и в письменном формате: отправить пожелания на адрес «Быханова сада» (Гагарина, 70б) или написать по электронной почте byhanovsad@mail.ru. Обращения ждут до 21 июня. На эту дату назначены финальные обсуждения. Они состоятся в самом павильоне .
Будущее «Строителя» уже обсуждали в Липецке при формировании концепции реконструкции парка «Быханов сад». В ходе обсуждении было заявлено, что здание хочет обновить инвестор. Он планирует создать там спортивный центр «Времена года». В павильоне возможно размещение теннисных кортов, бадминтонных площадок, столов для настольного тенниса. Есть идеи и по использованию внешних стен: их можно отдать для тренировок альпинистов.
Свои предложения и замечания можно высказать как по телефону 56-62-42, так и в письменном формате: отправить пожелания на адрес «Быханова сада» (Гагарина, 70б) или написать по электронной почте byhanovsad@mail.ru. Обращения ждут до 21 июня. На эту дату назначены финальные обсуждения. Они состоятся в самом павильоне .
Будущее «Строителя» уже обсуждали в Липецке при формировании концепции реконструкции парка «Быханов сад». В ходе обсуждении было заявлено, что здание хочет обновить инвестор. Он планирует создать там спортивный центр «Времена года». В павильоне возможно размещение теннисных кортов, бадминтонных площадок, столов для настольного тенниса. Есть идеи и по использованию внешних стен: их можно отдать для тренировок альпинистов.
3 115
Единая россия
Одобрено
предлагаю там