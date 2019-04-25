Общество

13 минут назад

Будущее павильона в «Быхановом саду» вынесли на обсуждение

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#обсуждения #Быханов сад
Будущее павильона в «Быхановом саду» вынесли на обсуждение

Свои предложения можно направить и по электронной почте.

Администрация Липецка вынесла на народное обсуждение вопрос с будущим павильона «Строитель» в парке «Быханов сад». Организация обсуждения поручена управлению Правобережного округа Липецка.

Свои предложения и замечания можно высказать как по телефону 56-62-42, так и в письменном формате: отправить пожелания на адрес «Быханова сада» (Гагарина, 70б) или написать по электронной почте byhanovsad@mail.ru. Обращения ждут до 21 июня. На эту дату назначены финальные обсуждения. Они состоятся в самом павильоне .

Будущее «Строителя» уже обсуждали в Липецке при формировании концепции реконструкции парка «Быханов сад». В ходе обсуждении было заявлено, что здание хочет обновить инвестор. Он планирует создать там спортивный центр «Времена года». В павильоне возможно размещение теннисных кортов, бадминтонных площадок, столов для настольного тенниса. Есть идеи и по использованию внешних стен: их можно отдать для тренировок альпинистов.
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#обсуждения #Быханов сад

Комментарии (3)

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Единая россия

4 минуты назад
Скорее..., уже пора воровать !.
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Одобрено

5 минут назад
Единой Россией и своровано...,
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предлагаю там

5 минут назад
сделать нуддисткий пляжь..!
ответить

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