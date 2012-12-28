Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Анапе на липчанина напал скат
Происшествия
Липецкая вечЁрка: куда ночью упали БПЛА, 32 гектара незаконной свалки и аномальная жара
Общество
Пропавшего мужчину нашли в логу
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок
Происшествия
Липчанин подавился зубным протезом
Здоровье
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
В Сырском Руднике опрокинулся грузовик
Общество
Где в Липецкой области лучшее место для отдыха?
Говорит Липецк
Подземный переход у Центрального рынка превратился в велосипедную трассу
Общество
Читать все
Управление потребрынка мэрии нашло одну незаконную летнюю веранду в Липецке
Общество
На водителя-хулигана на белой «Ладе» составили три протокола
Происшествия
ДТП с опрокинувшимся грузовиком обошлось без пострадавших
Происшествия
Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу
Происшествия
«Со скоростью света решишь все вопросы — если идёшь в МФЦ»
Общество
«Нужно больше денег вкладывать»: 58-летний ельчанин хотел разбогатеть на облигациях, но нарвался на мошенников
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Тойота Прадо» опрокинулась на Сокольском мосту
Происшествия
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Происшествия
Арбитражный суд продлил конкурсное производство в ОАО «Эксстроймаш»
Общество
Читать все
Происшествия
1047
сегодня, 15:42
3

Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу

Теперь подростку предстоит длительный период реабилитации.

Врачи елецкой городской детской больницы буквально по кусочкам собрали стопу 17-летнего парня, пострадавшего в ДТП в минувшее воскресенье. Подросток разбился на мотоцикле. По данным ОМВД России по городу Ельцу, 6 июля в 20:58 минут в районе дома №81 по улице Советской в Ельце 17-летний водитель, управляя мотоциклом «Racer», не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 42-летнего водителя, который двигался по главной дороге.  

«Диагноз звучал как приговор: множественные открытые переломы костей правой стопы, обширные рваные раны. Заведующий травматологическим отделением больницы Махач Алиев совместно с врачом травматологом Ильёй Христофоровым и врачом хирургом Шахверди Курбановым как скульпторы заново собрали стопу. Операция длилась три часа», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

IMG_0389.jpeg

Сейчас состояние парня стабильное, он переведён из реанимации в обычную палату. Но подростку предстоит длительный период реабилитации.
медицина
ДТП
1
1
1
10
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Боготворю
27 минут назад
Врачей хирургов! Мне спасали жизнь не раз.Огромное им спасибо за золотые руки,за такой благородный труд.Одного хирурга уже нет с нами,я его буду помнить пока буду жива.
Ответить
Щеглова
сегодня, 16:02
А сланцы на враче зачетные. Пошла покупать!
Ответить
Очевидец
53 минуты назад
Мозги купи. Пригодятся!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить