Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу

Теперь подростку предстоит длительный период реабилитации.

Врачи елецкой городской детской больницы буквально по кусочкам собрали стопу 17-летнего парня, пострадавшего в ДТП в минувшее воскресенье. Подросток разбился на мотоцикле. По данным ОМВД России по городу Ельцу, 6 июля в 20:58 минут в районе дома №81 по улице Советской в Ельце 17-летний водитель, управляя мотоциклом «Racer», не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 42-летнего водителя, который двигался по главной дороге.«Диагноз звучал как приговор: множественные открытые переломы костей правой стопы, обширные рваные раны. Заведующий травматологическим отделением больницы Махач Алиев совместно с врачом травматологом Ильёй Христофоровым и врачом хирургом Шахверди Курбановым как скульпторы заново собрали стопу. Операция длилась три часа», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Сейчас состояние парня стабильное, он переведён из реанимации в обычную палату. Но подростку предстоит длительный период реабилитации.