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Происшествия
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сегодня, 15:42
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Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу
Теперь подростку предстоит длительный период реабилитации.
«Диагноз звучал как приговор: множественные открытые переломы костей правой стопы, обширные рваные раны. Заведующий травматологическим отделением больницы Махач Алиев совместно с врачом травматологом Ильёй Христофоровым и врачом хирургом Шахверди Курбановым как скульпторы заново собрали стопу. Операция длилась три часа», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Сейчас состояние парня стабильное, он переведён из реанимации в обычную палату. Но подростку предстоит длительный период реабилитации.
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