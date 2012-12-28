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сегодня, 13:11
9

В Молодежном парке рубят деревья

Компания «Интергруп» начала расчищать площадку под строительство кортов с раздевалками и трибунами.

Частный инвестор, ООО «Интергруп», начал подготовительные работы для строительства теннисных кортов в Молодежном парке: на земельном участке техника сносит деревья.

«У компании есть акт на снос деревьев, и она внесла в городской бюджет начисленную сумму за порчу зеленых насаждений», — рассказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Будет ли предусмотрено инвестором озеленение территории спортивного объекта? Ответа на этот вопрос у департамента пока нет — компания «Интергруп» не обращалась в ведомство за разрешением на строительство.

Напомним, что частный инвестор получил в пользование на год земельный участок площадью 11 836 кв. м, на котором собирается построить теннисный корт с трибунами, раздевалками спортсменов, административными помещениями. Проект предполагает крытые и открытые спортивные площадки для занятия большим теннисом. Построить объект компания должна до 31 марта 2026 года, после чего, очевидно, обратится за разрешением на продление договора.

Ранее, в 2020-2023 годах этот же земельный участок арендовало липецкое ООО «ГринПарк» Алексея Волоскова — предприниматель построил в парке тюбинговую трассу. В конце 2023 года Волосков обратиться в областное УИЗО за продлением аренды, но договор продлен не был. Чиновники сообщили, что Волосков не предоставил необходимый пакет документов и ему отказали в размещении аттракциона на прежних условиях. В итоге предприниматель потерял интерес к своему проекту. Долгое время тюбинговая трасса была бесхозной. В течение 2024 года ее громили вандалы. После иска регионального министерства имущественных и земельных отношений в арбитражный суд с требованием привести участок в прежний вид Алексей Волосков демонтировал то, что осталось. Правда, прежний вид склону лога вернуть не удалось.
Молодежный парк
тюбинг
корты
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Интересно
5 минут назад
А на Лысом Острове уже всё построили ???
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Житель Липецка
13 минут назад
Речку в парке Победы кто чистить будет??? Вонь и грязь!!! Стыдоба!!!
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Гостья
22 минуты назад
А там между прочим грибы и земляника растет
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Ку-ку
26 минут назад
Правильно. Скоро Калмыкия зеленее будет, чем Липецк. Липецк - пустыня и пустырь.
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Раньше
30 минут назад
Высаживали деревья, разбивали парки, а сейчас вырубить все, сделать корты и получать выгоду. Местное руководство заботиться о своем будущем.
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Китайский городовой
41 минуту назад
Делали бы корты на месте "катящихся камней". Расчистили бы территорию и делали бы. Хотя бы просто землёй бы засыпали.
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Леликов Сергей г. Липецк
51 минуту назад
Зачем жилым районам "легкие и свежий воздух"......
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Интересно
52 минуты назад
В Быхановом парке вкрячили корты , теперь здесь , зачем из парков делать спортивные площадки ?
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Балтун
20 минут назад
Ты где там парк увидел? Все бурьяном заросло - тока клещей цеплять и закладки.
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