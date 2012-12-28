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Общество
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сегодня, 13:11
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В Молодежном парке рубят деревья
Компания «Интергруп» начала расчищать площадку под строительство кортов с раздевалками и трибунами.
«У компании есть акт на снос деревьев, и она внесла в городской бюджет начисленную сумму за порчу зеленых насаждений», — рассказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Будет ли предусмотрено инвестором озеленение территории спортивного объекта? Ответа на этот вопрос у департамента пока нет — компания «Интергруп» не обращалась в ведомство за разрешением на строительство.
Напомним, что частный инвестор получил в пользование на год земельный участок площадью 11 836 кв. м, на котором собирается построить теннисный корт с трибунами, раздевалками спортсменов, административными помещениями. Проект предполагает крытые и открытые спортивные площадки для занятия большим теннисом. Построить объект компания должна до 31 марта 2026 года, после чего, очевидно, обратится за разрешением на продление договора.
Ранее, в 2020-2023 годах этот же земельный участок арендовало липецкое ООО «ГринПарк» Алексея Волоскова — предприниматель построил в парке тюбинговую трассу. В конце 2023 года Волосков обратиться в областное УИЗО за продлением аренды, но договор продлен не был. Чиновники сообщили, что Волосков не предоставил необходимый пакет документов и ему отказали в размещении аттракциона на прежних условиях. В итоге предприниматель потерял интерес к своему проекту. Долгое время тюбинговая трасса была бесхозной. В течение 2024 года ее громили вандалы. После иска регионального министерства имущественных и земельных отношений в арбитражный суд с требованием привести участок в прежний вид Алексей Волосков демонтировал то, что осталось. Правда, прежний вид склону лога вернуть не удалось.
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