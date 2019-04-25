Общество

15 минут назад

Брошенные роженицей дети оказались здоровы

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#дети #проверка
Брошенные роженицей дети оказались здоровы

Медики оценили их состояние и не нашли симптомов истощения.

С целью выяснения обстоятельств, связанных с изъятием в Липецке двух несовершеннолетних детей, находящихся на момент совместного рейда оперативных работников прокуратуры с представителями органов системы профилактики в квартире без законных представителей. Изъятых малышей, один из которых - инвалид, поместили в больницу для дальнейшего обследования. 25-летняя мать детей в этот момент находилась в перинатальном центре, где рожала третьего ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области сделала запрос в региональное управление здравоохранения.

По информации ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», после изъятия дети госпитализированы в 1-е отделение ГУЗ «ЛОКИБ». Состояние детей при госпитализации удовлетворительное, видимых симптомов острого заболевания, истощения у них не выявлено, сообщает аппарат детского омбудсмена в регионе.

Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. Сбор информации и установление деталей произошедшего продолжаются. На основании полученных фактов будет сделано соответствующее заключение.

В ситуации также разбирается региональное управление СКР. Следственный комитет проверит систему профилактики. Ранее мать детей районным судом была лишена родительских прав, однако областной суд указанное решение отменил, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем, по истечении двух лет ситуация в семье не улучшилась.

При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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#дети #проверка

Комментарии (2)

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Фобос

1 минуту назад
а ЭТА в ГОЛУБОМ МУНДИРЕ и на ШПИЛЬКАХ , сегодня куда выезд будет делать ?
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Гостья

1 минуту назад
Один вопрос... А куда она должна была детей деть,с собой в роддом взять?
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