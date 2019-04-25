Общество
15 минут назад
Брошенные роженицей дети оказались здоровы
Медики оценили их состояние и не нашли симптомов истощения.
С целью выяснения обстоятельств, связанных с изъятием в Липецке двух несовершеннолетних детей, находящихся на момент совместного рейда оперативных работников прокуратуры с представителями органов системы профилактики в квартире без законных представителей. Изъятых малышей, один из которых - инвалид, поместили в больницу для дальнейшего обследования. 25-летняя мать детей в этот момент находилась в перинатальном центре, где рожала третьего ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области сделала запрос в региональное управление здравоохранения.
По информации ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», после изъятия дети госпитализированы в 1-е отделение ГУЗ «ЛОКИБ». Состояние детей при госпитализации удовлетворительное, видимых симптомов острого заболевания, истощения у них не выявлено, сообщает аппарат детского омбудсмена в регионе.
Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. Сбор информации и установление деталей произошедшего продолжаются. На основании полученных фактов будет сделано соответствующее заключение.
В ситуации также разбирается региональное управление СКР. Следственный комитет проверит систему профилактики. Ранее мать детей районным судом была лишена родительских прав, однако областной суд указанное решение отменил, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем, по истечении двух лет ситуация в семье не улучшилась.
При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По информации ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», после изъятия дети госпитализированы в 1-е отделение ГУЗ «ЛОКИБ». Состояние детей при госпитализации удовлетворительное, видимых симптомов острого заболевания, истощения у них не выявлено, сообщает аппарат детского омбудсмена в регионе.
Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. Сбор информации и установление деталей произошедшего продолжаются. На основании полученных фактов будет сделано соответствующее заключение.
В ситуации также разбирается региональное управление СКР. Следственный комитет проверит систему профилактики. Ранее мать детей районным судом была лишена родительских прав, однако областной суд указанное решение отменил, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем, по истечении двух лет ситуация в семье не улучшилась.
При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Фобос
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