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19 минут назад

Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»

Легенды телефонных мошенников продолжают удивлять.

78-летняя ельчанка передала все свои сбережения и ювелирные изделия неизвестной женщине в Москве. Причём туда пенсионерка съездила на такси.

Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, ещё 17 июня пожилой женщине через мобильное приложение позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда. К слову — самого Пенсионного фонда давно не существует, есть Социальный фонд России. Но мошенники продолжают орудовать от его лица.

Мужчина начал расспрашивать ельчанку про пенсию и разговор оборвался. Через некоторое время пенсионерке позвонил некий Михаил — «сотрудник ФСБ города Москвы» и предупредил, что до этого женщина разговаривала с мошенниками, и теперь ее подозревают в пособничестве в особо тяжком преступлении. Чтобы избежать уголовного наказания и конфискации, женщине нужно было собрать все свои деньги и ювелирные украшения и передать их «на сохранность в Центральный банк России».

На следующий день «сотрудник ФСБ» сказал, что женщину у подъезда ждет такси, и ей срочно нужно ехать в Москву. И пенсионерка все бросила и поехала! Вместе с деньгами и драгоценностями.

В столице в указанном месте ельчанка передала все свои сбережения и ювелирные изделия неизвестной женщине, сказав ей кодовое слово. А Михаил даже вызвал женщине такси до вокзала, где она купила себе билет на поезд до Ельца.

Приехав домой, пострадавшая рассказала все сыну. А потом и обратилась в полицию.

Ельчанка лишилась 300 000 рублей и ювелирных изделий на сумму 50 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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