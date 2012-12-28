37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Происшествия
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сегодня, 09:37
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В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок
ДТП произошли в Грязинском и Липецком районах. Пострадали четыре человека.
Еще одно массовое ДТП произошло в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов. Здесь грузовик «ФАВ» врезался сначала в «Рено Клио», который от удара съехал в кювет, затем столкнулся с «Рено Логаном», а тот от удара въехал в еще один «Рено Логан». В аварии получила травму 45-летняя женщина — водитель «Рено Клио». После оказания помощи она была отпущена.
В Липецке на улице Кривенкова произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением 64-летней женщины и «Мерседес» с 20-летним водителем. Травмы получили водитель и 16-летняя пассажирка «Весты».
В Воловском районе на дороге Волово – Александровка 62-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.
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