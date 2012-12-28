В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок

ДТП произошли в Грязинском и Липецком районах. Пострадали четыре человека.



Утром 7 июля в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись автомобили «Фольксваген» с 23-летней девушкой за рулем, «ВАЗ-2115» с 34-летним водителем, «Хендай» с 39-летним мужчиной за рулем и «Рено» с 56-летним водителем. В аварии получили травмы девушка-водитель «Фольксвагена» и ее пятимесячная пассажирка, а также 42-летняя пассажирка «ВАЗа».Еще одно массовое ДТП произошло в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов. Здесь грузовик «ФАВ» врезался сначала в «Рено Клио», который от удара съехал в кювет, затем столкнулся с «Рено Логаном», а тот от удара въехал в еще один «Рено Логан». В аварии получила травму 45-летняя женщина — водитель «Рено Клио». После оказания помощи она была отпущена.В Липецке на улице Кривенкова произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением 64-летней женщины и «Мерседес» с 20-летним водителем. Травмы получили водитель и 16-летняя пассажирка «Весты».В Воловском районе на дороге Волово – Александровка 62-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.