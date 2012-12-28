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сегодня, 09:37
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В двух авариях столкнулись восемь автомобилей: среди пострадавших 5-месячный ребенок

ДТП произошли в Грязинском и Липецком районах. Пострадали четыре человека. 

Утром 7 июля в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись автомобили «Фольксваген» с 23-летней девушкой за рулем, «ВАЗ-2115» с 34-летним водителем, «Хендай» с 39-летним мужчиной за рулем и «Рено» с 56-летним водителем. В аварии получили травмы девушка-водитель «Фольксвагена» и ее пятимесячная пассажирка, а также 42-летняя пассажирка «ВАЗа». 

Еще одно массовое ДТП произошло в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов. Здесь грузовик «ФАВ» врезался сначала в «Рено Клио», который от удара съехал в кювет, затем столкнулся с «Рено Логаном», а тот от удара въехал в еще один «Рено Логан». В аварии получила травму 45-летняя женщина — водитель «Рено Клио». После оказания помощи она была отпущена.

В Липецке на улице Кривенкова произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением 64-летней женщины и «Мерседес» с 20-летним водителем. Травмы получили водитель и 16-летняя пассажирка «Весты».

В Воловском районе на дороге Волово – Александровка 62-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.

авария
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Нонка
17 минут назад
Мы все и каждый судьбу свою не знаем и поэтому берегите друг друга !Аварийность возрасла и тянет за собою смерть ....
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мизантроп
сегодня, 10:08
в руках смартфоны. глазищи вылупят и несутся...
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народ
10 минут назад
да вы посмотрите сколько водятлов а в руках телефончик, деловы все какие
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Меньше
6 минут назад
да вы посмотрите сколько водятлов а в руках телефончик, деловы все какие Чем у пешедятлов, переходящих проезжую часть.
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K
35 минут назад
Оригинальней ничего не придумал?
Ответить
Правда
сегодня, 10:01
Незабывайте памперсы,и тогда спешить небудете.
Ответить
Это
56 минут назад
У вас собственный опыт?
Ответить
Это
сегодня, 10:08
У вас собственный опыт?
Ответить
Может
54 минуты назад
У вас собственный опыт? И Вам уже перенять?
Ответить
Нет
45 минут назад
И Вам уже перенять? Я способен себя контролировать. Чего и вам желаю.
Ответить
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