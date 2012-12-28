На трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители 32 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков Спортивного, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового.С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях № вл. 9/2 по улице Карла Маркса, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ вл.1, ст. 6, 70. 70в, 71 по улице Фабричной, №№ 16, 27, 29 по улице Хорошавина, №№ 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Ладыгина, Фабричной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.