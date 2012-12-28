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Общество
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сегодня, 17:12
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители 32 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях № вл. 9/2 по улице Карла Маркса, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ вл.1, ст. 6, 70. 70в, 71 по улице Фабричной, №№ 16, 27, 29 по улице Хорошавина, №№ 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Ладыгина, Фабричной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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