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На трех десятках улиц отключат холодную воду
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685
сегодня, 17:12
1

На трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители 32 улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков Спортивного, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях № вл. 9/2 по улице Карла Маркса, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ вл.1, ст. 6, 70. 70в, 71 по улице Фабричной, №№ 16, 27, 29 по улице Хорошавина, №№ 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Ладыгина, Фабричной. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (1)

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Р
сегодня, 17:19
По плану. Нужно подождать. Также как постоянно говорят о мигрантах и ничего не делают и о поддержке молодых семей при огромной ставке по итотеке. Главное брякнуть
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