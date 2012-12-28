День смеха, космос, Пасха, Ленин, зима, весна, дожди, метель феноменально уместились в апрель

Итоги. Апрель

В этом году отопительный сезон в Липецке закончился почти как в СССР — 16 апреля. Но это не очередной косплей советского прошлого. Просто так сложилось с погодой, позволившей мэру Роману Ченцову(мэр Ельца Евгений Боровских сделал это на день раньше, 15-го). Но та же погода вдруг подсунула всем свинью — в регионе сильно похолодало. И из июня мы снова вывалились в март.В апреле мы пережили погодные качели. Причем не обычные, с перепадами в пару градусов, а настоящие американские горки, которые американцы называют русскими. Вот новость минувшей пятницы:! Среднесуточные температуры воздуха 3 мая — 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, а уже в это воскресенье — 16 градусов тепла, на 3 градуса выше нормы! Вообще, слово «норма» — это не про недавний апрель.Месяц начался комфортными +16. А уже через неделю резко похолодало. Периодически валил густой снег. А вечером 8-го: сквозь пургу светило солнце, которое не успело опуститься ниже кромки густых облаков, накрывших город сплошной пеленой.— Достала ведра. Когда уже можно будет собирать грибы? — спросил/лаОказалось, уже на следующий день.. В сообществе «Грибники Липецкой области» появились фотографии ведер и пакетов с главным весенним грибом — сморчком. Грибные места обычно не выдают посторонним. Но некоторые все же рассказали, что собирали сморчки в Телелюе, в Елец-Лозовке, а кто-то — даже в своих палисадниках.10 апреля заметку о том, чтопросмотрели без малого 70 000 раз. Столбики термометров опускались до -5 градусов. Причина бедствия — аномально теплая зима.— Деревья проснулись очень рано и радуясь теплу собрались зацвести. Если бы зима была зимой, а март — мартом, всего этого не произошло бы, — сказал наш эксперт, биолог, географ и журналист Сергей Глазинов.А потом — резко вверх! В выходные, 19 и 20 апреля,. Так жарко в Липецке, как это было 22 апреля, у нас не было никогда за 116 лет метеонаблюдений — воздух прогрелся до +26,6 градуса.. В среду был побит четвертый температурный рекорд апреля. Воздух разогрелся до +27,6 градуса. Распустившиеся фруктовые деревья, все буйство весенних красок можно найти в фоторепортажеНо уже 26-27 апреля — снова вниз!. Нам передала привет Арктика, задавившая «девочку-весну с длинными ногами». В минувшую субботу «взбесилась ведьма злая,, пустила, убегая, в прекрасное дитя». На 9 мая мы вряд ли увидим тюльпаны, всегда сопровождавшие День Победы — они или отцветут, или вымерзнут!И это на фоне, запрещающего разведение костров!— А как дымовую завесу сделать без разведения огня? Или МЧС специально дает такие рекомендации чтобы побольше штрафов выписать? — удивился— Надо сослаться на совет МЧС, и пусть они тогда штрафы платят, — ответил— Вот уж действительно страна дураков, — резюмировал ситуациюДаже. Но его убедили в обратном: «Сосна сгорает быстрее спички — за две секунды!»— Вы оборудуйте места для шашлыка как в Москве: Битцевский парк, Бирюлевский дендропарк, парк «Останкино», Химкинский парк, Сосновый Бор, Тушинский парк, Парк «Кузьминки-Люблино», Кусковский лесопарк. Можно сделать платную стоянку, — обратился к московскому опыту— В парке Молодежном обещали сделать зону барбекю, — напомнилС этим не сложилось.— ответили в мэрии. А тот самый инвестор, под интересы которого в парке вымостили плиткой 15 мангальных зон, наотрез отказался обсуждать с GOROD48 эту тему.Да, обещали нам много чего. Например, перекладку до конца этого года 40,8 км старых трамвайных путей и строительство 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе. Пока же по трамвайной концессий компания «Мовиста Регионы Липецк» лишь приобрела 46 новых вагонов и запустила новые трамваи по новому укороченному маршруту-«двойке» от депо до памятника Танкистам. И все. В апреле на сессии горсовета председатель дептранса мэрии Александр Лукинов сообщил депутатам, что. Чиновник добавил, что мэрия не собирается подписывать переданное им «отказное» дополнительное соглашение.— Будущее концессии будет обсуждаться на региональном и федеральном уровнях. Нельзя исключать и последующие судебные разбирательства, — заметил Лукинов.Итак, концессия под угрозой срыва. Горожане почти не видят рабочих на трамвайных путях. «С ноября у нас нет ни рельсов, ни шпал», — сказали члены небольшой бригады, которую с трудом нашел GOROD48.Концессионер вряд ли построит новую ветку в спальном Юго-Западе. Под большим вопросом — достройка к июлю путей для перезапуска маршрута №1 — от трамвайного депо до улицы Чехова. Никаких работ по достройке участка пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной, а также в местах стыков новых участков со старыми рельсами на Октябрьском мосту не проводится. Ничего не делается для перекладки ветки маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок». С лета прошлого года на улицах Московской, Циолковского, Терешковой не уложено и метра новой рельсо-шпальной решетки. Плохи дела и с заменой сетей в Левобережном районе города, по которым ранее ходил трамвай-«пятерка»: с ноября 2023 года на улице Металлургов уложено лишь два километра путей, а на улице 9 Мая — ни метра…Тем временем мэрия и правительство области исправно платят «Мовисте». В марте из городского бюджета концессионеру выделили 575,8 млн рублей. Ранее, в 2023-2024 годах, концессионер получил из городского и регионального бюджетов 3 389 554 999 рублей средств капитального гранта и 443 835 557 рублей инвестиционных платежей.— Как же нам не везет! Убили троллейбус, теперь очередь трамвая? Кто за это отвечает? — возопил— Освоили бюджетные средства по старой схеме: ни денег, ни трамвайных путей. Класс!!! — оценила бизнес-схему… Вечером 13 апреля. Его спасли неравнодушный прохожий и бригада скорой помощи. Но этот случай — сущая мелочь по сравнению с тем, какую угрозу таят коммунальные сети в новых микрорайонах города. Оказывается,Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил представитель «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. И добавил, что такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском».Возможно, водопроводы не по ГОСТу нужно будет перекладывать заново. А это — сумасшедшие деньги! С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, возводившей сети в «Елецком» и «Университетском», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.Ранее о том, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты без документов депутатам рассказал представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». Везде одна и та же проблема —В апреле к десяткам существующих болевых точек добавилась еще одна.. Копию отправили губернатору и мэру Липецка. Самый новый микрорайон Липецка стал зоной бедствия. Жители домов на улицах Саунина и Фурсова страдают от проблем с канализационно-насосной станцией и внутридомовой канализацией, построенными застройщиком, АО «Домостроительный комбинат». В мэрии же заявляют, что и сейчас, на момент передачи имущества на баланс муниципалитета КНС и сети водоотведения от застройщика находятся в рабочем состоянии. Прокуратуре придется разобраться, правда ли это.— Срочно нужОн министр по канализации! — написал какой-тоКстати, в апреле стала вакантной должность мэра Ельца.. На следующий же день после этого. Силовики считают, что Андрей Бричеев подписывал липовые акты выполненных работ по ремонту тротуаров.И.о. председателя департамента экономического развития липецкой мэрии Мария Соловьева рассказала в горсовете о том, что. По итогам 2024 года ее признали малоэффективной — по ней было выполнили только 33,3% мероприятий.Но есть и то, чем можно похвалиться. Например, в ночь на 1 мая. Уваровская ПМК-22 разрешила проезд по построенному с нуля мосту. «Подрядчик завершил основные работы к символичной дате — 1 Мая. Осталось смонтировать перильные и барьерные ограждения. Как только проанализируем поток машин, настроим работу светофоров под новые условия», — написал глава Липецка Роман Ченцов в своем Telegram-канале.А еще, на которую выделили 31 млн рублей. Она появится на месте демонтированного контейнера-кафе, появившегося по воле предыдущего мэра Евгении Уваркиной. В другие приоритеты расходов мэрии попали 350 млн рублей, выделенных на единовременные выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в зоне СВО (), а также 40 миллионов — на снос и обрезку деревьев, дробление пней, посадку 830 саженцев.Приоритет правительства области — свои доморощенные врачи. Стало известно, что. Того, который примет ЦУМ. В Липецке студенты получат базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Почти все они будут учиться с обязательством остаться в области. Подбором педагогов и ректора филиала занимается головной вуз — Российский университет медицины. Часть педагогов будут местными (в Липецке работают шесть докторов медицинских наук), часть — из других регионов. Напомним, что на создание нашего филиала Российского университета медицины из областного бюджета— Вот это настоящий управленческий талант! Только наши управленцы способны за пару месяцев превратить здание универмага в полноценный медицинский университет, — восхитился этой историейВ апреле GOROD48 выяснил, что в Липецке живет менее 483 тысяч человек. А ведь еще в 2021-м наш город был полумиллионником. А чего вы хотите, если— столько живет во вместе взятых Лебедяни и Данкове. За это же время родились 20 028 младенцев. Из-за потребностей в местах захоронений. На это в бюджете Липецка заложены 12 миллионов рублей. Непосредственно под захоронения отведены 76,7 тысячи кв. м его территории. На новом участке погоста можно предать земле более 19 тысяч умерших.17 апреляв селе Кривка Усманского района. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали.. Безоговорочными лидерами реанимации областной детской больницы являются юные мотоциклисты. В прошлом году в Липецкой области разбились 49 юных мотоциклистов. Несколько таких аварий закончились летальными исходами. Некоторые пострадавшие стали глубокими инвалидами. Да и здоровье тех, кого спасли врачи, оставляет желать лучшего: последствия мототравм медики считают отложенными на всю оставшуюся жизнь. Врачи сетуют на то, что мальчишки пренебрегают не только правилами дорожного движения, но и средствами личной безопасности. Ни у кого из тех, кто попал на операционный стол, не было ни водительских прав, ни экипировки. Не соблюдают правил юные велосипедисты и самокатчики. С другой стороны, полноправными участниками дорожного движения их не считают водители.1 апреля. Если в прошлом году кикшерингом у нас занимались две компании, то в этом — уже три: Whoosh, «Яндекс GO» и «Сан Рен». Они выставили на улицах Липецка 645 прокатных самоката. Правилами дорожного движения этому виду транспорта выделен правый край проезжей части, но самокатчики боятся ездить по дорогам. К ним на тротуарах добавляются еще курьеры на скутерах. Куда же деваться пешеходам?1 апреля открылся и официальный счет пострадавших самокатчиков: в районе дома №61 на улице Неделина. Последней жертвой этого вида транспорта стала 58-летняя женщина, которую 29 апреля на остановке на улице Космонавтов— Власти среагируют только тогда, когда или кого убьют резонансно, или народ поднимется на стихийный митинг против электросамокатов. Власти, алло, чего ждете? — воззвалКстати, с мая кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент» взвинтили штрафы за езду на электросамокатах в три раза: на них можно ездить только совершеннолетним. Рублем ударят взрослых, чьими документами пользуются подростки для регистрации в приложениях. С 1 мая штраф будет составлять 30 тысяч. Исключение — Москва, где нарушителей штрафуют сразу на 100 тысяч рублей.Но есть еще и те, кто без прав водит машины. Ночью 29 апреляв Липецке. Порулить ей дал ее спутник, который тоже не обучался вождению.А еще 30 апреля на улице Папина у здания главного регионального управления МЧС России. Три подсвеченные фигуры установлены на вращающейся площадке. Кинематическая скульптура будет вращаться четыре раза в день.