Неделя 48
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сегодня, 08:00
5
День смеха, космос, Пасха, Ленин, зима, весна, дожди, метель феноменально уместились в апрель
Итоги. Апрель
Везде хорошая погода
и только в Средней полосе
полевки прячутся от ветра
в лисе
В апреле мы пережили погодные качели. Причем не обычные, с перепадами в пару градусов, а настоящие американские горки, которые американцы называют русскими. Вот новость минувшей пятницы: «В Липецкой области от -3 до +20»! Среднесуточные температуры воздуха 3 мая — 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, а уже в это воскресенье — 16 градусов тепла, на 3 градуса выше нормы! Вообще, слово «норма» — это не про недавний апрель.
Месяц начался комфортными +16. А уже через неделю резко похолодало. Периодически валил густой снег. А вечером 8-го «В Липецке прошел грибной снег»: сквозь пургу светило солнце, которое не успело опуститься ниже кромки густых облаков, накрывших город сплошной пеленой.
— Достала ведра. Когда уже можно будет собирать грибы? — спросил/ла Однако.
Оказалось, уже на следующий день. «После грибного снегопада в области пошли сморчки». В сообществе «Грибники Липецкой области» появились фотографии ведер и пакетов с главным весенним грибом — сморчком. Грибные места обычно не выдают посторонним. Но некоторые все же рассказали, что собирали сморчки в Телелюе, в Елец-Лозовке, а кто-то — даже в своих палисадниках.
10 апреля заметку о том, что ночные заморозки могут оставить садоводов без урожая вишни и слив просмотрели без малого 70 000 раз. Столбики термометров опускались до -5 градусов. Причина бедствия — аномально теплая зима.
— Деревья проснулись очень рано и радуясь теплу собрались зацвести. Если бы зима была зимой, а март — мартом, всего этого не произошло бы, — сказал наш эксперт, биолог, географ и журналист Сергей Глазинов.
А потом — резко вверх! В выходные, 19 и 20 апреля, «На Центральном пляже уже появились первые загорающие». Так жарко в Липецке, как это было 22 апреля, у нас не было никогда за 116 лет метеонаблюдений — воздух прогрелся до +26,6 градуса. «Погода перенесла липчан из апреля в июнь». В среду был побит четвертый температурный рекорд апреля. Воздух разогрелся до +27,6 градуса. Распустившиеся фруктовые деревья, все буйство весенних красок можно найти в фоторепортаже «Липецк в цвету».
Но уже 26-27 апреля — снова вниз! «Летнюю жару» сменили холод и ночные заморозки. Нам передала привет Арктика, задавившая «девочку-весну с длинными ногами». В минувшую субботу «взбесилась ведьма злая, и снегу прихватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя». На 9 мая мы вряд ли увидим тюльпаны, всегда сопровождавшие День Победы — они или отцветут, или вымерзнут! МЧС посоветовало спасать фруктовые деревья «пупыркой» и дымовыми завесами. И это на фоне введенного в регионе до начала лета 23 апреля особого противопожарного режима, запрещающего разведение костров!
— А как дымовую завесу сделать без разведения огня? Или МЧС специально дает такие рекомендации чтобы побольше штрафов выписать? — удивился ха.
— Надо сослаться на совет МЧС, и пусть они тогда штрафы платят, — ответил Ага.
— Вот уж действительно страна дураков, — резюмировал ситуацию Да уж.
Даже «Депутат Липецкого горсовета попросил не горячиться с запретом жарить шашлыки в лесах». Но его убедили в обратном: «Сосна сгорает быстрее спички — за две секунды!»
— Вы оборудуйте места для шашлыка как в Москве: Битцевский парк, Бирюлевский дендропарк, парк «Останкино», Химкинский парк, Сосновый Бор, Тушинский парк, Парк «Кузьминки-Люблино», Кусковский лесопарк. Можно сделать платную стоянку, — обратился к московскому опыту Вопрос.
— В парке Молодежном обещали сделать зону барбекю, — напомнил Александр.
С этим не сложилось. «Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов» — ответили в мэрии. А тот самый инвестор, под интересы которого в парке вымостили плиткой 15 мангальных зон, наотрез отказался обсуждать с GOROD48 эту тему.
До дела не доходят руки
и две причины вижу тут:
короткие и не оттуда
растут
Да, обещали нам много чего. Например, перекладку до конца этого года 40,8 км старых трамвайных путей и строительство 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе. Пока же по трамвайной концессий компания «Мовиста Регионы Липецк» лишь приобрела 46 новых вагонов и запустила новые трамваи по новому укороченному маршруту-«двойке» от депо до памятника Танкистам. И все. В апреле на сессии горсовета председатель дептранса мэрии Александр Лукинов сообщил депутатам, что «Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке». Чиновник добавил, что мэрия не собирается подписывать переданное им «отказное» дополнительное соглашение.
— Будущее концессии будет обсуждаться на региональном и федеральном уровнях. Нельзя исключать и последующие судебные разбирательства, — заметил Лукинов.
Итак, концессия под угрозой срыва. Горожане почти не видят рабочих на трамвайных путях. «С ноября у нас нет ни рельсов, ни шпал», — сказали члены небольшой бригады, которую с трудом нашел GOROD48.
Концессионер вряд ли построит новую ветку в спальном Юго-Западе. Под большим вопросом — достройка к июлю путей для перезапуска маршрута №1 — от трамвайного депо до улицы Чехова. Никаких работ по достройке участка пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной, а также в местах стыков новых участков со старыми рельсами на Октябрьском мосту не проводится. Ничего не делается для перекладки ветки маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок». С лета прошлого года на улицах Московской, Циолковского, Терешковой не уложено и метра новой рельсо-шпальной решетки. Плохи дела и с заменой сетей в Левобережном районе города, по которым ранее ходил трамвай-«пятерка»: с ноября 2023 года на улице Металлургов уложено лишь два километра путей, а на улице 9 Мая — ни метра…
Тем временем мэрия и правительство области исправно платят «Мовисте». В марте из городского бюджета концессионеру выделили 575,8 млн рублей. Ранее, в 2023-2024 годах, концессионер получил из городского и регионального бюджетов 3 389 554 999 рублей средств капитального гранта и 443 835 557 рублей инвестиционных платежей.
— Как же нам не везет! Убили троллейбус, теперь очередь трамвая? Кто за это отвечает? — возопил Житель.
— Освоили бюджетные средства по старой схеме: ни денег, ни трамвайных путей. Класс!!! — оценила бизнес-схему Nika.
… Вечером 13 апреля «60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея». Его спасли неравнодушный прохожий и бригада скорой помощи. Но этот случай — сущая мелочь по сравнению с тем, какую угрозу таят коммунальные сети в новых микрорайонах города. Оказывается, «Внешние водопроводные сети в «Елецком» — контрафакт!» Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил представитель «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. И добавил, что такая же ситуация с водопроводом в другом микрорайоне, «Университетском».
Возможно, водопроводы не по ГОСТу нужно будет перекладывать заново. А это — сумасшедшие деньги! С застройщика, Липецкой ипотечной корпорации, возводившей сети в «Елецком» и «Университетском», уже не спросить за качество работ — предприятие давно обанкрочено, а его гендиректор сидит в тюрьме.
Ранее о том, что мэрия принимает от застройщиков сети и энергообъекты без документов депутатам рассказал представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков. Как с этим быть, энергетики не понимают, а это влияет на сроки ликвидаций аварий на сетях в новых жилых массивах — «Европейском», «Победе», «Звездном». Везде одна и та же проблема — застройщики строят сети на тяп-ляп.
В апреле к десяткам существующих болевых точек добавилась еще одна. «Жители «Взлетного» написали прокурору области коллективную жалобу на состояние канализационных сетей». Копию отправили губернатору и мэру Липецка. Самый новый микрорайон Липецка стал зоной бедствия. Жители домов на улицах Саунина и Фурсова страдают от проблем с канализационно-насосной станцией и внутридомовой канализацией, построенными застройщиком, АО «Домостроительный комбинат». В мэрии же заявляют, что и сейчас, на момент передачи имущества на баланс муниципалитета КНС и сети водоотведения от застройщика находятся в рабочем состоянии. Прокуратуре придется разобраться, правда ли это.
— Срочно нужОн министр по канализации! — написал какой-то Чиновник.
Кстати, в апреле стала вакантной должность мэра Ельца. «Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена». На следующий же день после этого «Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца». Силовики считают, что Андрей Бричеев подписывал липовые акты выполненных работ по ремонту тротуаров.
Когда в квартире у студента
топор единственный предмет,
то это худшая из всяких
примет
И.о. председателя департамента экономического развития липецкой мэрии Мария Соловьева рассказала в горсовете о том, что «Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует». По итогам 2024 года ее признали малоэффективной — по ней было выполнили только 33,3% мероприятий.
Но есть и то, чем можно похвалиться. Например, в ночь на 1 мая улицу Первомайскую открыли для полноценного движения. Уваровская ПМК-22 разрешила проезд по построенному с нуля мосту. «Подрядчик завершил основные работы к символичной дате — 1 Мая. Осталось смонтировать перильные и барьерные ограждения. Как только проанализируем поток машин, настроим работу светофоров под новые условия», — написал глава Липецка Роман Ченцов в своем Telegram-канале.
А еще «Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке», на которую выделили 31 млн рублей. Она появится на месте демонтированного контейнера-кафе, появившегося по воле предыдущего мэра Евгении Уваркиной. В другие приоритеты расходов мэрии попали 350 млн рублей, выделенных на единовременные выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в зоне СВО (эти средства предназначены на выплаты тем, кто подпишет контракты с Минобороны в мае-сентябре), а также 40 миллионов — на снос и обрезку деревьев, дробление пней, посадку 830 саженцев.
Приоритет правительства области — свои доморощенные врачи. Стало известно, что «Первый набор липецкого медвуза составит 144 студента». Того, который примет ЦУМ. В Липецке студенты получат базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Почти все они будут учиться с обязательством остаться в области. Подбором педагогов и ректора филиала занимается головной вуз — Российский университет медицины. Часть педагогов будут местными (в Липецке работают шесть докторов медицинских наук), часть — из других регионов. Напомним, что на создание нашего филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179,3 миллиона рублей.
— Вот это настоящий управленческий талант! Только наши управленцы способны за пару месяцев превратить здание универмага в полноценный медицинский университет, — восхитился этой историей Дмитрий.
В апреле GOROD48 выяснил, что в Липецке живет менее 483 тысяч человек. А ведь еще в 2021-м наш город был полумиллионником. А чего вы хотите, если «В Липецке за пять лет умерло 37 664 человека» — столько живет во вместе взятых Лебедяни и Данкове. За это же время родились 20 028 младенцев. Из-за потребностей в местах захоронений мэрия заказала расширение кладбища в Сселках. На это в бюджете Липецка заложены 12 миллионов рублей. Непосредственно под захоронения отведены 76,7 тысячи кв. м его территории. На новом участке погоста можно предать земле более 19 тысяч умерших.
Нет у Игната больше брата —
зато теперь два самоката
17 апреля «8-летний мотоциклист столкнулся с деревом» в селе Кривка Усманского района. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали.
«Мотоцикл, самокат, велосипед — детские травматологи со страхом встречают весну». Безоговорочными лидерами реанимации областной детской больницы являются юные мотоциклисты. В прошлом году в Липецкой области разбились 49 юных мотоциклистов. Несколько таких аварий закончились летальными исходами. Некоторые пострадавшие стали глубокими инвалидами. Да и здоровье тех, кого спасли врачи, оставляет желать лучшего: последствия мототравм медики считают отложенными на всю оставшуюся жизнь. Врачи сетуют на то, что мальчишки пренебрегают не только правилами дорожного движения, но и средствами личной безопасности. Ни у кого из тех, кто попал на операционный стол, не было ни водительских прав, ни экипировки. Не соблюдают правил юные велосипедисты и самокатчики. С другой стороны, полноправными участниками дорожного движения их не считают водители.
1 апреля «В Липецке начался сезон проката электросамокатов». Если в прошлом году кикшерингом у нас занимались две компании, то в этом — уже три: Whoosh, «Яндекс GO» и «Сан Рен». Они выставили на улицах Липецка 645 прокатных самоката. Правилами дорожного движения этому виду транспорта выделен правый край проезжей части, но самокатчики боятся ездить по дорогам. К ним на тротуарах добавляются еще курьеры на скутерах. Куда же деваться пешеходам?
1 апреля открылся и официальный счет пострадавших самокатчиков: в районе дома №61 на улице Неделина «Ниссан-Кашкай» сбил 17-летнюю самокатчицу. Последней жертвой этого вида транспорта стала 58-летняя женщина, которую 29 апреля на остановке на улице Космонавтов снес самокатчик и скрылся с места наезда.
— Власти среагируют только тогда, когда или кого убьют резонансно, или народ поднимется на стихийный митинг против электросамокатов. Власти, алло, чего ждете? — воззвал Липчанин76.
Кстати, с мая кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент» взвинтили штрафы за езду на электросамокатах в три раза: на них можно ездить только совершеннолетним. Рублем ударят взрослых, чьими документами пользуются подростки для регистрации в приложениях. С 1 мая штраф будет составлять 30 тысяч. Исключение — Москва, где нарушителей штрафуют сразу на 100 тысяч рублей.
Но есть еще и те, кто без прав водит машины. Ночью 29 апреля несовершеннолетняя девушка въехала на «Ладе Приоре» в гипермакет «Линия» в Липецке. Порулить ей дал ее спутник, который тоже не обучался вождению.
А еще 30 апреля на улице Папина у здания главного регионального управления МЧС России открыли уникальный памятник пожарным и спасателям. Три подсвеченные фигуры установлены на вращающейся площадке. Кинематическая скульптура будет вращаться четыре раза в день.
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