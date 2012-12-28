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Погода в Липецке
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сегодня, 13:53
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МЧС передало предупреждение о заморозках
Температура воздуха две ночи подряд будет опускаться до 3-4-х градусов мороза.
«27 апреля – в воздухе до -3 градусов, 28 апреля – в воздухе до -4 градусов», — говорится в штормовом предупреждении Главного управления МЧС по Липецкой области.
— Похолодание приходит влиянием атмосферных фронтов и волнового циклона, — ранее рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.
Температура воздуха начнет понижаться уже днем 26 апреля и составит не более +11 градусов. 27 и 28 апреля днем ожидается +10 градусов. Теплеть начнет 29 апреля, на этот день синоптики прогнозируют до +16.
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