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сегодня, 13:53
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МЧС передало предупреждение о заморозках

Температура воздуха две ночи подряд будет опускаться до 3-4-х градусов мороза.

27 и 28 апреля ночью и утром на территории Липецкой области местами ожидаются заморозки.

«27 апреля – в воздухе до -3 градусов, 28 апреля – в воздухе до -4 градусов», — говорится в штормовом предупреждении Главного управления МЧС по Липецкой области.

— Похолодание приходит влиянием атмосферных фронтов и волнового циклона, — ранее рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.

Температура воздуха начнет понижаться уже днем 26 апреля и составит не более +11 градусов. 27 и 28 апреля днем ожидается +10 градусов. Теплеть начнет 29 апреля, на этот день синоптики прогнозируют до +16.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
с
41 минуту назад
опять ничего не будет
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Вася
сегодня, 14:06
Хоть бы снег выпал метра полтора !
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Шурик
26 минут назад
С таким желанием видеть много снега вам на север переезжать надо, где он круглый год лежит.
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Виктор Степанович
сегодня, 14:00
Никогда такого не было и вот опять
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