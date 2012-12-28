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17 минут назад
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А вы судитесь: доходы бюджета Липецка выросли на 60 млн рублей за счет увеличения госпошлин по обращениям в суд

Оказывается, судебные тяжбы стали прибыльным для мэрии делом.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета депутаты с подачи департамента финансов мэрии увеличили объем бюджета города по доходам и расходам почти на 76 млн рублей. 20 миллионов от этой суммы поступило от ООО «Л–ПАК». Это — налог, уплаченный компанией за приобретение дополнительного земельного участкам под потребности расширяющегося производства. Еще 60 млн рублей бюджет, по словам главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, получил от увеличения госпошлины по судебным искам — все такие платежи идут в местный бюджет.

Эта сумма, а также остатки средств городского бюджета позволили увеличить ранее утвержденный бюджет муниципалитета на 450 миллионов рублей, которые и были перераспределены депутатами.

В приоритеты расходов мэрии попали 350 млн рублей, выделенных на единовременные выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в зоне СВО (Татьяна Григорова подчеркнула, что эти средства предназначены на выплаты тем, кто подпишет контракты с Минобороны в мае-сентябре), 40 миллионов — на снос 650 мертвых деревьев, обрезку 500 старых, дробление 1 100 пней и посадку 830 саженцев, 31 миллион — на строительство детской площадки в Нижнем парке на месте вывезенного ранее контейнера-кафе.

Остальные расходы выглядят так. На праздничное оформление Липецка ко Дню Победы потратят дополнительно 2,6 млн рублей, на содержание фонтанов — 5 миллионов, на уборку территории города — 2 миллиона, на реконструкцию теплотрасс на улице Пожарского и в поселке Матырский — 13,4 миллиона. 11,5 миллионов выделят на противоаварийные работы: усиление несущих конструкций и фундаментов домов на Первомайской, 77в, на Вермишева, 17/2, на дом №20в в 9-м микрорайоне.

С учетом внесенных изменений бюджет Липецка после того, как его вынесу на обсуждение сессии горсовета, составит по доходам 21,9 млрд рублей, по расходам 25,1 миллиард.
бюджет
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Комментарии (1)

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Савелий
1 минуту назад
В 90-е не судились. Другим способом решали споры.
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