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В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
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Общество
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сегодня, 13:33
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Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
В МЧС дали советы как защитить сады во время заморозков.
Чтобы минимизировать ущерб от заморозков, спасатели советуют:
Организовать дымление – создать дымовую завесу вокруг плодовых деревьев, чтобы сохранить тепло у поверхности земли;
Укрыть растения защитными материалами с низкой теплопроводностью: агротканью, соломенными матами, гофрированной бумагой или пузырчатой пленкой;
Использовать распыление воды – легкое орошение ветвей и бутонов в ночное время поможет защитить их от обмерзания. Этот совет, подчеркивают в ГУ МЧС, больше подходит для крупных фермерский хозяйств и агропредпритий.
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