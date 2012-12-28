Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы

В МЧС дали советы как защитить сады во время заморозков.

Ночью и утром 29 апреля на территории Липецкой области прогнозируются заморозки в воздухе до -3 градусов. ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает аграриев и владельцев приусадебных участков о необходимости защитить растения.Чтобы минимизировать ущерб от заморозков, спасатели советуют:Организовать дымление – создать дымовую завесу вокруг плодовых деревьев, чтобы сохранить тепло у поверхности земли;Укрыть растения защитными материалами с низкой теплопроводностью: агротканью, соломенными матами, гофрированной бумагой или пузырчатой пленкой;Использовать распыление воды – легкое орошение ветвей и бутонов в ночное время поможет защитить их от обмерзания. Этот совет, подчеркивают в ГУ МЧС, больше подходит для крупных фермерский хозяйств и агропредпритий.