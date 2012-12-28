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1404
сегодня, 13:33
9

Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы

В МЧС дали советы как защитить сады во время заморозков.

Ночью и утром 29 апреля на территории Липецкой области прогнозируются заморозки в воздухе до -3 градусов. ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает аграриев и владельцев приусадебных участков о необходимости защитить растения.

Чтобы минимизировать ущерб от заморозков, спасатели советуют:
Организовать дымление – создать дымовую завесу вокруг плодовых деревьев, чтобы сохранить тепло у поверхности земли;

Укрыть растения защитными материалами с низкой теплопроводностью: агротканью, соломенными матами, гофрированной бумагой или пузырчатой пленкой;

Использовать распыление воды – легкое орошение ветвей и бутонов в ночное время поможет защитить их от обмерзания. Этот совет, подчеркивают в ГУ МЧС, больше подходит для крупных фермерский хозяйств и агропредпритий.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Здравствуйте
23 минуты назад
Задымление это не открытый огонь, это дымовые кучи с влажным дымящим материалом, который лучше всего устраивать на железных листах. Горючий материал вперемешку с влажным садовым мусором. У Туманова подробно описан процесс опоздания дымовых куч, когда они создаются под земляным слоем. Две кучи защищают 1 сотку. Лучше договориться и действовать с соседями и предупредить участкового, наверное.
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Точно
12 минут назад
Чтоб участковый знал, во сколько приходить штраф выписывать
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Садовник
23 минуты назад
Наконец МЧС официально разрешил жечь костры!!!!
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КОМДИВ
41 минуту назад
Задымление!?Это как---стой на месте,иди сюда
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Местный
сегодня, 14:00
Какая завеса? Только про штрафы писали. Опять без урожая. В том году персик и абрикос десятигодовалые у меня погибли. Зато дрова в мангал теперь есть. Тоже плюс(((
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садовод
сегодня, 14:00
пупыркой нельзя советчики хреновы будет еще хуже
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Липчанен
сегодня, 13:51
У нас особый противопожарный режим уже отменили? Как устаивать дымовые завесы?
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Артем
сегодня, 13:44
Ага задымил - готовь денежку на штраф! Как никак противопожарный режим!
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111
сегодня, 13:40
как организовать дымление если противопожарный режим?
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