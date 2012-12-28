В Ельце прошёл рекордный чемпионат России по бадминтону

Спортсмены из Липецкой области не остались без наград.

Липчане не остались без наград домашнего турнира: среди спортсменов старше 65 лет «серебряные» награды завоевали Александр Бабин и Олег Митин. В женских соревнованиях Наталья Корнева заняла 2-е место, Галина Куколева – 3-е.









Долгие десятилетия Липецкая область жила без бадминтона. Региональную федерацию у нас создали только в 2021 году, с тех пор провели два ветеранских первенства России: в 2023 г. – в Липецке и в 2026 г. – в Ельце.









Дворец спорта имени Александра Петрова в Ельце стал местом проведения первенства России по бадминтону-2026 среди ветеранов.На шести кортах сыграли 225 игроков из 68 регионов России – такого большого кворума ветеранские соревнования по бадминтону не собирали в стране никогда. Участники были разбиты на возрастные категории, самая старшая группа – среди тех, кому за 75 лет, в ней соревновались четыре участника.