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В Ельце прошёл рекордный чемпионат России по бадминтону
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30
21 минуту назад

В Ельце прошёл рекордный чемпионат России по бадминтону

Спортсмены из Липецкой области не остались без наград.

Дворец спорта имени Александра Петрова в Ельце стал местом проведения первенства России по бадминтону-2026 среди ветеранов.

На шести кортах сыграли 225 игроков из 68 регионов России – такого большого кворума ветеранские соревнования по бадминтону не собирали в стране никогда. Участники были разбиты на возрастные категории, самая старшая группа – среди тех, кому за 75 лет, в ней соревновались четыре участника.

Липчане не остались без наград домашнего турнира: среди спортсменов старше 65 лет «серебряные» награды завоевали Александр Бабин и Олег Митин. В женских соревнованиях Наталья Корнева заняла 2-е место, Галина Куколева – 3-е.

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Долгие десятилетия Липецкая область жила без бадминтона. Региональную федерацию у нас создали только в 2021 году, с тех пор провели два ветеранских первенства России: в 2023 г. – в Липецке и в 2026 г. – в Ельце.

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Фото Национальной федерации бадминтона России, https://vk.com/club89858131
Бадминтон
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