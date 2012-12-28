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385
41 минуту назад
9

Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей

«Создадим многофункциональную среду для развития детей».

Сегодня сессия Липецкого горсовета выделила на создание детской площадки в Нижнем парке 31 млн рублей. Как ранее сообщал GOROD48, она появится на месте демонтированного контейнера-кафе.

Сегодня же в своем Telegram-канале глава города Роман Ченцов опубликовал эскиз будущей площадки.

«Создадим многофункциональную среду для развития детей. Для активного отдыха предусмотрели на площадке несколько игровых комплексов с горками и препятствиями, батуты, а также качели для детей разного возраста. Оборудуем и музыкальную зону, где наши юные жители смогут экспериментировать со звуками, развивая слух и воображение. Все конструкции будут выполнены в экостиле с использованием натуральных материалов, покрытие сделаем из резиновой крошки. Уверен, что новый объект станет востребованным пространством для семей с детьми в любое время года», — написал мэр.
Нижний парк
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Дэн
14 минут назад
Это 31 млн?
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Лип
17 минут назад
Опять деревяшки и бруски, как в во всех парках, посмотрите что от них осталось
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Жесть
11 минут назад
Научите своих детей, беречь чужое имущество и будет всем счастье!!!
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Ничего
19 минут назад
Не меняется. Ребята гибнут, их семьи ни копейки не получают, а они деньгами раскидываются
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Медицина
25 минут назад
Медикам зарплату лучше повысили, иначе, скоро все будут лечиться у Малышевой! Развалили всю медицину. Этот эскиз не тянет на 31 млн
Ответить
А
25 минут назад
Она важнее наших ребят, дорог и медицины?
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Житель
26 минут назад
1 млн из 31 пошел на подготовку этого эскиза?
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Коко
27 минут назад
Опять ветеринар чудит.
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32 минуты назад
Иного места для этой "каракатицы" сыскать не где?
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