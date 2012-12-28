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Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Общество
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41 минуту назад
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Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
«Создадим многофункциональную среду для развития детей».
Сегодня же в своем Telegram-канале глава города Роман Ченцов опубликовал эскиз будущей площадки.
«Создадим многофункциональную среду для развития детей. Для активного отдыха предусмотрели на площадке несколько игровых комплексов с горками и препятствиями, батуты, а также качели для детей разного возраста. Оборудуем и музыкальную зону, где наши юные жители смогут экспериментировать со звуками, развивая слух и воображение. Все конструкции будут выполнены в экостиле с использованием натуральных материалов, покрытие сделаем из резиновой крошки. Уверен, что новый объект станет востребованным пространством для семей с детьми в любое время года», — написал мэр.
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