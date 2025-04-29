Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»

За рулём была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав.

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В Липецке на проспекте 60-летия СССР произошло курьёзное ДТП: в гипермаркет «Линия» въехал автомобиль «Лада Приора».— По предварительным данным, за рулём машины была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В результате ДТП повреждены двери гипермаркета и витрины магазина «Авто профи».