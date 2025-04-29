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1469
48 минут назад
20

Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»

За рулём была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав. 

В Липецке на проспекте 60-летия СССР произошло курьёзное ДТП: в гипермаркет «Линия» въехал автомобиль «Лада Приора».

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— По предварительным данным, за рулём машины была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав, —  рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

В результате ДТП повреждены двери гипермаркета и витрины магазина «Авто профи». 

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Комментарии (20)

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Сначала новые
Лиза
9 минут назад
Хорошо что из прохожих никто не пострадал. А папе с мамой теперь оплачивать ремонт магазина. Да и за руль деточка села наверное без спроса на радость родителям.
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Дрифт
11 минут назад
Это езда на автомобиле с прохождением поворотов в управляемом заносе. По ночам у Линии сплошной дрифт. Если бы руководтство Линии забросало письмами наше ГАИ то этого не было бы. А так получите.
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Екатерина
13 минут назад
Вопрос один - как она умудрилась так ровно войти?
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Яжмать
16 минут назад
простить Яждочь, онажеребенок
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Ника
18 минут назад
Интересно как родители дома спокойно спят когда несовершеннолетней дочки нет дома?
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кристина на раене
20 минут назад
И че не так ? Четкая герла приехала за запчастями - вон там отдел целый
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Мурзик
22 минуты назад
Ну нечего удивительного просто наверное педали тормоза с газом попутала. Я уже восемь лет за рулём посейчас бывает путаю педали.
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Добро пожаловать
23 минуты назад
Авто профи
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Баба Нюра
26 минут назад
Уроки вождения преподавал своей девочке, и девочка возжи не удержала.
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ГКМ
27 минут назад
Повреждены витрины магазина «Авто профи».....Иронично
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