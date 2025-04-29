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Происшествия
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48 минут назад
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Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»
За рулём была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав.
— По предварительным данным, за рулём машины была несовершеннолетняя девушка, не имеющая водительских прав, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В результате ДТП повреждены двери гипермаркета и витрины магазина «Авто профи».
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