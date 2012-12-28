Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
195
41 минуту назад
Липецк в цвету
В городе необычно рано расцвели деревья, сирень тоже на подходе, а тюльпанам достоять бы до 9 мая.
Напомним, что весна в этом году пришла рано, с прошлой недели буквально через день погода бьет температурные рекорды.
1
0
0
3
0
Комментарии