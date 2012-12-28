Есть в шахматах угроза мата и ход конём по голове

Итоги недели

В этом году строительный косяк в Нижнем парке — каменная шахматная доска с вывернутой наизнанку разметкой — отметит 10-летний юбилей. Если в классических шахматах клетка А1 черная, то в парке — белая, а «правильная» белая клетка Н1 — черная. Соответственно, вся такая доска — ни к черту, если, конечно, не играть на ней в какие-нибудь инновационные «липецкие шахматы». Впрочем, если все правильно обыграть, и это — не фигура речи, а призыв к действию, промах строителей может стать фишкой для туристов, а шахматный уголок в Нижнем — уникальной, не имеющей подобия, локацией.— Пришли шахматисты к доске, и игра началась с мата…— Поставить табличку «Памятник рукожопам» и пусть туристы фотографируются.…— Напротив Остапа памятник Савелию Крамарову с надписью «У меня все ходы записан». Уверен, Ильф с Петровым оценили бы…— Липецк переименовать в Нью Васюки!..Такие отзывы читатели GOROD48 оставили под публикациейВ этот понедельник. Указ о назначении подписал губернатор Игорь Артамонов. Светлана Бедрова вернулась к обязанностям курирующего социальный блок муниципалитета вице-мэра.Итак, Щербаков вошел в мэрию по схеме Иванова-Уваркиной: за некоторое время до выборов депутатами горсовета. Таким образом 48-летний управленец, последним местом работы которого была должность руководителя центра инжинирингового сопровождения Аналитического центра Минприроды России, вошел в одну и ту же реку трижды! Он работал в мэрии Липецка с 2003 до 2007 года, а затем с 2017 до 2020-го: ведущим специалистом и заместителем начальника отдела управления градостроительства, заместителем главы города, первым вице-мэром при Сергее Иванове и Евгении Уваркиной. В марте 2020-го Михаил Щербаков ушел в отставку и переехал в Москву.Михаила Щербакова на вакантный с февраля пост мэра. Альтернативного кандидата предложила областная общественная палата —— регионального министра природных ресурсов и экологии. Но мы-то с вами знаем, что горсовет поддержит того, кто зашел в мэрию с парадного входа.Во вторник. И тут же читатели GOROD48 набросали ему целую кошелку пожеланий. Вот некоторые:— Почистите водоем «Кирпичка» от возможных посторонних предметов на дне. Этот естественный водоем с ключевой водой будет прекрасным местом отдыха местных жителей…— Пожалуйста, дайте задание транспортникам наконец-то помыть трамвайные остановки после зимы. Портят все впечатление от нашего города. Надеюсь, что с Вашим назначением, наш город станет чище и краше. Удачи в новой должности...— Обратите внимание на ЛТЗ. Снесите наконец заброшки, рассадник БОМЖей и мусора. Сделайте нам нормальные дороги. Решите вопрос с прудом на 3-м участке…А в пятницу Михаил Щербаков дал свое первое короткое интервью СМИ. Одну фразу нового руководителя города мы сделали заголовком:. Отсутствие в Липецке последние шесть лет Щербаков назвал перезагрузкой, пообещал прислушиваться к обоснованной критике, обязался достойно руководить муниципалитетом в той непростой ситуации, в которой оказалась страна.У нас же все как с той шахматной доской в парке – куда ни кинь, всюду клин! Зря, что ли, на первой очной встрече Игоря Артамонова с Михаилом Щербаковым речь шла не о развитии туризма, а о состоянии городских дорог и косяках ресурсоснабжающих компаний. А ведь есть еще городская экономика, транспорт, благоустройство…Если говорить об экономике, то никаких, конечно, быстрых способов увеличить доходы муниципалитета сейчас нет. Но есть возможность хотя бы сэкономить на тратах, которые не приносят пользы. Одна расходная статья городского бюджета вот уже много лет является прорвой, в которую деньги уходят как вода в песок. Речь – об игрушке мэрии в лице МБУ «Технопарк-Липецк».Изначально предполагалось, что, став на крыло, резиденты должны покидать эту особую экономическую зону технико-внедренческого типа, уступая место другому новорожденному бизнесу, но этого не случилось. В 2024 году, кстати, вице-мэр Липецка упрекала тогда директора технопарка Жанну Хайрединову как раз в том, что некоторые арендаторы муниципальной недвижимости засиделись на обжитых местах и не хотят выходить на вольные хлеба. И это так. Резиденты не хотят отрываться от недвижимости с ценой аренды в 50% от рынка, а в мэрия годами говорят о необходимости перехода технопарка на самоокупаемость, но ни на день не прекращают финансирование убыточного проекта, целью которого, как съязвил один из депутатов горсовета,. Кстати, городские депутаты регулярно наведываются в технопарк, но всякий раз им показывают три производства: пластиковых трубочек для коктейлей, мешков из переработанных шприцев и какие-то инновационных светильников. А еще тут могут напечатать принт на ткань, сделать танчик из картона и напечатать на принтере пластмассового динозавра… В итоге на этоттолько прямых бюджетных затрат ушло без малого полмиллиарда рублей! При этом руководство технопарка получает некислые зарплаты:, у двух его заместителей — по 125 тысяч, у третьего зама — 118 тысяч, у четвертого — 89.. А еще для борьбы с «зайцами» призвали использовать искусственный интеллект. Причина – финансовый минус муниципального перевозчика. В 2025 году выручка АО «Липецкий пассажирский транспорт» от перевозок составила 600,6 млн рублей (из них 10,4 миллиона — наличными). Общие доходы из всех источников превысили миллиард рублей. Однако из-за повышения зарплат водителям категории «Д» расходы перевозчика выросли на 57 млн рублей, что привело к чистому убытку предприятия размером в 330,8 миллиона (средняя зарплата водителей, по словам гендиректора Александра Конаныхина, выросла до 115,6 тысячи). При сохранении текущих объемов перевозок прогноз на 2026 год плохой: более полумиллиарда рублей убытков.А еще выяснилась обратная сторона импортозамещения: новая техника от отечественных производителей посыпалась сразу же после ее закупок. В итоге из 279 автобусов четырех производителей, которые находятся на балансе перевозчика («ЛиАЗ», «Волгабас», «МАЗ» и «ПАЗ — на Павловских автобусах возят школьников) на ходу лишь 207 машин. А эта техника приобретена в в 2017-2022 годах — позже парк АО «ЛПТ» не обновляли. В итоге до 40 автобусов ежедневно находится на приколе из-за выхода из строя узлов и деталей, которым очень сложно найти замену (ранее). Как в случае с новой техникой МБУ «Управление благоустройства Липецка»,. И стоят ого-го! До полумиллиона рублей, если речь идет, например, о двигателе.Гендиректор предприятия Александр Конаныхин мечтает о заделе в 25-30 машин, чтобы выводить их на маршруты в случае поломок тех, что на ходу. Но средств на покупку новой техники у перевозчика, закрывающего 70% городских маршрутов, нет.— Кондуктор обойдется дороже, чем потеря от «зайцев». Кондуктор должен получать 2000 руб в день, за 20 рабочих дней в месяц хотя бы 40 000 руб. 2000 рублей в день это 50 "зайцев", чтобы кондуктор сработал без прибыли. Не думаю, что стольким удается проскользнуть мимо водителя, — написала. День молодежи, «Липецкие зори», День города в Липецке пройдут при тех фонтанах, на запуск которых у мэрии нашлись деньги.— Когда думали, что Липецк достиг дна, а ежедневные новости говорят о ежедневном же пробитии этого дна. Как же жаль город! Был ведь ещё относительно недавно неплохим областным центром — чистым, ухоженным, зеленым и уютным. А сейчас без слёз не взглянешь, — вздохнулаЕсть вещи, которые, кажется, не сильно зависят от наличия или отсутствия средств.Читатели GOROD48 сообщили о, которая находится на Центральном пляже. Она стала появляться там после того, как территорию несколько лет назад благоустроили. И теперь, как на море, у горожан появилась возможность ополоснуться, правда, только в теории, ведь он все время закрыт. А спустя неделю-полторы после открытия сезона исчезает и сама кабинка. И такая ситуация якобы ежегодная.В пресс-службе мэрии GOROD48 подтвердили, что таким образом спасают душ от вандалов, которые его то подожгут, то сломают. Поэтому теперь этот бывший биотуалет берегут. Но добропорядочным гражданам пользоваться душем можно. Об этом нужно всего лишь обратиться к администратору пляжа в рабочее время.— Новости нашего региона читать просто невозможно читать без эмоций. Половина новостей про украл-убил, остальное— смех да и только, — точно подметилаА GOROD48 спросил у читателей:Липчанам не хватает множества мелочей, о которых почему-то не подумали во время благоустройства пляжа: лавочек у воды и настилов, на которых можно было бы вымыть ноги, укрытий от солнца и дождя, кабинок для переодевания, одного туалета. А еще в реке слишком много водорослей. Наши же читатели накидали еще вариантов:— Фонтанчиков...— Нормального песка…— Чистой воды…— Не хватает Центрального пляжа…— не хватает кондиционеров и бесплатного пива…— Мне на липецком пляже не хватает Средиземного моря…Еще липчан раздражает излишняя активность автоинспекторов. В редакцию GOROD48 обратились водители, чьи автомобили были эвакуированы на проспекте Мира. По их словам, машины увозят с трамвайной ветки между остановками «Новое заводоуправление» и «Площадь Металлургов», где вот уже несколько лет не ходят трамваи. «Кому мешают наши машины?» Однако в Госавтоинспекции с таким мнением не согласились: «Отсутствие движения трамваев на данном участке не является поводом нарушать ПДД». Так что— Отлично работают сотрудники ГИБДД! Молодцы! Наконец-то свободные пешеходные переходы стали и ни одно корыто не стоит на пешеходнике! Из-за водятлов постоянно приходилось переходить дорогу по грязи, которую они же и развезли, — написалНо большинство наших читателей это мнение не поддержали. Их претензии — эвакуаторщики по наводке полиции «просто поднимают бабло с земли», а вот те фуры и авто, которые постоянно паркуют на тротуарах и узких дорогах, никто никогда на штрафстоянки не забирает. В качестве примеров приводи тротуар на Скороходова, 2 и сквер у Комсомольского пруда, постоянно забитые машинами.А вот с чем у нас хорошо — так это со смирностью.. В мэрии собираются дать добро на расширение погостов в Желтых Песках и Сселках. И тогда проблема захоронений горожан будет решена до 2037 года.. Его сожительница ошиблась при опознании тела, а мужчине пришлось ходить по судам, доказывая право на жизнь.. GOROD48 убедился в том, что бывший актив экс-президента Украины оказался в полном запустении. А ведь эта промплощадка на улице Доватора после череды уголовных дел, арестов имущества и судебных тяжб вот уже два года как национализировано, принадлежит государству в лице Росимущества.. 13-летнюю школьницу доставили в областную детскую больницу бортом санавиации. В правительстве Липецкой области объяснили травмировании девочки, которую та нашла на улице: «Сегодня появилась информация, что ребенок пострадал из-за предмета, похожего на взрыватель от ручной гранаты. Эти сведения не соответствуют действительности».