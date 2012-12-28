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Происшествия
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сегодня, 09:09
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Липчанка обронила сумку с ценностями почти на 25 тысяч рублей
Имущество присвоила другая женщина, которой теперь грозит уголовная ответственность.
По словам женщины, в сумочке находились ключ от автомобиля, беспроводные наушники и косметика – сумма ущерба составила 24 600 рублей. Когда дама хватилась пропажи и вернулась на парковку, сумки она уже не обнаружила.
Сотрудники уголовного розыска установили, что находку подобрала 48-летняя липчанка. Она внимательно изучила содержимое, а затем, выражаясь языком полицейского протокола «распорядилась похищенным по своему усмотрению».
Напомним, что по закону в случае находки и присвоения чужого имущества – будь то косметика, кошелёк или банковская карта грозит уголовная ответственность за кражу. Теперь по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации женщине грозит до 2-х лет лишения свободы. Расследование проводят сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку.
Видео УМВД РФ по Липецкой области.
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