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сегодня, 09:09
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Липчанка обронила сумку с ценностями почти на 25 тысяч рублей

Имущество присвоила другая женщина, которой теперь грозит уголовная ответственность.

33-летняя жительница Липецка обратилась в полицию с заявлением о краже сумки, которую она обронила на парковке на улице М.И.Неделина.

По словам женщины, в сумочке находились ключ от автомобиля, беспроводные наушники и косметика – сумма ущерба составила 24 600 рублей. Когда дама хватилась пропажи и вернулась на парковку, сумки она уже не обнаружила.

Сотрудники уголовного розыска установили, что находку подобрала 48-летняя липчанка. Она внимательно изучила содержимое, а затем, выражаясь языком полицейского протокола «распорядилась похищенным по своему усмотрению». 

Напомним, что по закону в случае находки и присвоения чужого имущества – будь то косметика, кошелёк или банковская карта грозит уголовная ответственность за кражу. Теперь по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации женщине грозит до 2-х лет лишения свободы. Расследование проводят сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку.

Видео УМВД РФ по Липецкой области. 
Пропажа
кража
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Комментарии (2)

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Сначала новые
...
35 минут назад
А лучше, пусть лежит. Поднимешь, принесешь в полицию или сам найдешь хозяина, скажут, что там лежало многое, которого нет....
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Добряк.
14 минут назад
Согласен. Нужно изменить закон.
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