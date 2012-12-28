Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
3715
вчера, 16:37
12

В Липецкой области от -3 до +20

3 мая через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты — осадков не ожидается. В ночные часы будут заморозки. 4 и 5 мая на холодном атмосферном фронте образуется волновой циклон, который будет смещаться через территорию округа с юго-запада на северо-восток, пройдут дожди разной интенсивности. Сохранится местами порывистый ветер до 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 мая — 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 4 и 5 мая — 16 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится — до 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем — от +15 до +20. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью от — 0 до -2 градусов, днем — от 17 до +19.

День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 3 градуса мороза. 

жара
12
2
2
5
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
сегодня, 06:14
Купила в этом году дачу.Сейчас пришла,а там все в инее. Все убило.Ой,что же делать теперь!!! Кто мне деньги отдаст за эту дачу!
Ответить
Любопытный
сегодня, 12:00
А где находится ваша дача?
Ответить
Роман
сегодня, 05:21
А по Google будет +17
Ответить
Нервная мать
вчера, 22:09
На даче сливы цвели хорошо, вишни. А теперь что ждать?
Ответить
Фёдорович
вчера, 19:37
Главней всего,погода в доме!
Ответить
Гость
вчера, 18:44
Ветер северно-западно-юго-восточный. Возможны штиль, дождь снег и ураган.
Ответить
Костья
вчера, 18:04
Завтра картошку выбирать в шортах пойду и в валенках,чтоб на все случаи.
Ответить
Гостья
вчера, 21:49
Лена, к сожалению, это не тот случай, когда можно шутить. Люди остались без фруктов и ягод. И мы и вы. Теперь только привозные и дорого. Заморозки почти по всей области прошли и, возможно, будут и дальше. Повода для шуток сейчас, увы, нет.
Ответить
Да
сегодня, 05:36
Лена, к сожалению, это не тот случай, когда можно шутить. Люди остались без фруктов и ягод. И мы и вы. Теперь только привозные и дорого. Заморозки почти по всей области прошли и, возможно, будут и дальше. Повода для шуток сейчас, увы, нет. эта нарциссня все равно не поймет.
Ответить
Костья
58 минут назад
эта нарциссня все равно не поймет. Я не нарциссня,я боярышня! Вы от лени остаетесь без всего уже не первый год,пора привыкнуть.
Ответить
Костья
37 минут назад
Я не нарциссня,я боярышня! Вы от лени остаетесь без всего уже не первый год,пора привыкнуть. Может, не от лени, а от лены? Так логичнее получается.
Ответить
Дмитрий
вчера, 17:07
10-12 ночью и 20-22 днем самая норм погода для мая. Не нужен не холод, не жара.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить