У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Погода в Липецке
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вчера, 16:37
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В Липецкой области от -3 до +20
Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 мая — 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 4 и 5 мая — 16 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится — до 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем — от +15 до +20.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью от — 0 до -2 градусов, днем — от 17 до +19.
День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 3 градуса мороза.
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