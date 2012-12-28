В Липецкой области от -3 до +20

3 мая через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты — осадков не ожидается. В ночные часы будут заморозки. 4 и 5 мая на холодном атмосферном фронте образуется волновой циклон, который будет смещаться через территорию округа с юго-запада на северо-восток, пройдут дожди разной интенсивности. Сохранится местами порывистый ветер до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 мая — 9 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 4 и 5 мая — 16 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится — до 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем — от +15 до +20.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью от — 0 до -2 градусов, днем — от 17 до +19.День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 3 градуса мороза.