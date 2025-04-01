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С 1-м апреля! В Липецке начался сезон проката электросамокатов
Общество
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167
18 минут назад
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С 1-м апреля! В Липецке начался сезон проката электросамокатов

Самокатчики боятся ездить по дорогам, а их, в свою очередь, боятся пешеходы.

Сегодня в Липецке начался прокат электросамокатов: у каждой остановки ранним утром появились их стоянки, причем без всякой соответствующей разметки, предусмотренной мэрией для кикшеринга.

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И пешеходам сразу стало не до смеха — ходи теперь, оглядывайся в страхе за свою жизнь, ведь самокатчики тут же оккупировали тротуары, хотя правилами дорожного движения этому виду транспорта выделен правый край проезжей части.

— Мы боимся ехать по дорогам,— признались GOROD48 четверо самокатчиков.

А самокатчиков, в свою очередь, боятся пешеходы.

— Они же несутся совершенно беззвучно. И я их могу не услышать, если они приближаются ко мне сзади. А вдруг я сделаю шаг в сторону? Меня тут же собьют! — говорит одна женщина.

— Я их боюсь. Мимо меня сегодня уже пролетели несколько ребят на самокатах. Пару раз на самокате стояли по двое. Это же запрещено. Поэтому я их очень боюсь, — призналась молодая мама с детской коляской.

Старичок с тростью, которого мы встретили у «Европы» на Советской, пожаловался, что в прошлом году самокатчики дважды въезжали ему в спину. После одного такого случая у него надолго отнялись ноги:

— Как только меня сбили, я обратился к полицейскому, сказал, что меня сбил самокат. Но тот только усмехнулся.

При всем при этом никто из собеседников GOROD48 не требовал запрета электросамокатов. Горожане просто просили власти сделать так, чтобы пешеходы и электросамокатчики пересекались как можно реже, а для этого им необходимы такие же отдельные полосы для езды, какие есть у автотранспорта.

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И, кстати, за те полчаса, которые мы провели в разговорах у ТРЦ «Европа», мимо нас по тротуару пронеслись на скутерах и мотороллерах четверо курьеров. Они, конечно же, обязаны ездить по автомобильным дорогам. Так что с 1 апреля по 1 ноября, на протяжении всего прокатного самокатного сезона, горожанам нужно быть очень внимательными при пеших прогулках по городу.

По данным мэрии, 1 апреля в Липецке заработали три кикшеринговые компании: ООО «ВУШ» (289 мест), «Яндекс GO» (319 мест) и «Сан Рен» (32 места). В итоге на улицах города окажется 645 прокатных электросамокатов (для сравнения, в Санкт-Петербурге, население которого в 11 раз превышает население Липецка, в прокате будет 42 тысячи электросамокатов).

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В Липецке прокатчики обязаны информировать клиентов о соблюдении правил дорожного движения, использовании средств защиты, о запрете на езду вдвоем или втроем, запрете на оставление самокатов вне зон парковок. Самокаты должны содержаться в технически исправном состоянии, их максимальная скорость не может превышать 25 км/ч, с автоматическим снижением ее до 10 км/ч в зонах ограничения скорости. Двигатель самоката должен автоматически отключаться в зоны запрете их эксплуатации в установленный муниципалитетом временной период.

В приложениях к постановлению администрации Липецка от 17.12.2024 № 3967 установлены 10 зон запрета размещения парковок, 17 зон запрета заезда электросамокатов, 45 зон ограничения скорости.

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— Все ограничения и запреты, которые предусмотрены порядком, операторы включили в своё программное обеспечение. Все ограничения нанесены на карту, но иногда происходят сбои в навигации (погрешность 30 км), поэтому программа может не совсем точно определить границы, где действуют ограничения. С 09:00 по 21:00 электросамокатчикам нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед ДС «Звездный». Если пользователи кикшеринговых компаний заметят, что самокаты работают не должным образом, что у них не срабатывает снижение скорости или они не отключаются при заезде в парки, то стоит сообщить об этом в департамент транспорта, и тот, в свою очередь, направит претензии операторам, — сообщили GOROD48 в дептрансе мэрии.

Руководитель департамента Александр Лукинов добавил, что из-за проблем с геолокацией (которая закидывает горожан в Грязинский район) пользователям электросамокатов нужно быть внимательными при завершении поездки. Чтобы программы кикшеринговых компаний не списали лишние деньги, лучше обратиться при сомнениях в объективности данных в их службы техподдержки. Если не помогут чат-боты, следует дождаться соединения с оператором, который вручную завершит поездку.

Требования к прокатным компаниям не распространяются на личные самокаты — в их программном обеспечении нет автоматического снижения скорости или блокирования работы двигателя.
электросамокаты
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Комментарии (1)

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Пенсионерка
13 минут назад
Вот это очень плохая новость. С ужасом ждала приближение апреля. Ещё и мопеды по тротуарам стали ездить. Совсем плохо ходить по тротуару стало.
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