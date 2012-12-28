Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Днем 28 апреля на улице Космонавтов у остановки «Улица Циолковского» возле больницы скорой медицинской помощи №1 самокатчик снес 58-летнюю женщину.Очевидцы наезда вызвали пострадавшей скорую помощь. Женщину с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы госпитализировали в дежурную больницу.В клинике GOROD48 сообщили, что сбитая самокатчиком находится в нейрохирургическом отделении.Как рассказали в Госавтоинспекции, наезд произошел в третьем часу дня. Личность электросамокатчика устанавливается.