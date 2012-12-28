Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночные заморозки продолжатся: спасатели советую укутывать деревья «пупыркой» и устраивать дымовые завесы
Общество
В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
Происшествия
Теперь красный уровень объявлен в Липецке
Происшествия
Мать на Украине, 10 бутылок водки, со стулом на телевизор: за что 50-летняя женщина сломала череп бывшему сожителю?
Происшествия
Семерых подростков обвиняют в хулиганстве, кражах и грабеже
Происшествия
35-летний липчанин по ошибке выпил электролит
Здоровье
Женщина-водитель автомобиля «Киа» пострадала в столкновении с «Тойотой»
Происшествия
Кто сливает фекальные стоки на улицу Фрунзе, должны разбираться полицейские и экологи
Общество
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
В Липецке объявлен отбой красного уровня, но желтый все еще действует
Происшествия
Читать все
Добро пожаловать, или посторонним въезд воспрещён: в «Линию» въехала «Приора»
Происшествия
Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал
Происшествия
Теперь красный уровень объявлен в Липецке
Происшествия
В Липецке объявлен отбой красного уровня, но желтый все еще действует
Происшествия
Две машины за ночь угнали 18-ти и 15-летние друзья
Происшествия
Двое бывших полицейских окажутся под судом за отпущенных наркоторговцев
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожанам всё чаще приходится перерабатывать, куда собираются после школы выпускники
Общество
«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
Общество
В Становом похоронили 36-летнего участника СВО
Общество
Объявлен отбой красного уровня, желтый сохраняется
Происшествия
Читать все
Происшествия
1332
сегодня, 09:37
19

Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Днем 28 апреля на улице Космонавтов у остановки «Улица Циолковского» возле больницы скорой медицинской помощи №1 самокатчик снес 58-летнюю женщину.

Очевидцы наезда вызвали пострадавшей скорую помощь. Женщину с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы госпитализировали в дежурную больницу.

В клинике GOROD48 сообщили, что сбитая самокатчиком находится в нейрохирургическом отделении. 

Как рассказали в Госавтоинспекции, наезд произошел в третьем часу дня. Личность электросамокатчика устанавливается.
ДТП
электросамокат
0
2
19
0
0

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надя
8 минут назад
Срочно запретить самокаты в городе!!! Открыть для них только лысый остров!!!
Ответить
Лиза
15 минут назад
Самокат это транспортное средство как и машины, так надо сделать так, чтобы самокаты ездили не по тротуарам, а по автомобильным дорогам.
Ответить
Жительница
23 минуты назад
Надо министра по самокатам назначать.
Ответить
Захарова
28 минут назад
Власти не хотят ограничить скорость самокатов городе, как это уже сделали во многих городах?
Ответить
Садоводы..
7 минут назад
самокат нужная вещь.. иногда при необходимости его используешь. в особенности я ехала на кладбище на новолипецке т.к. туда автобусы не едут.. зачем запрещать??
Ответить
Викторм
33 минуты назад
Неужели не найдут? Камер же полно. Прям, по полной наказать. Трусишка зайка серенький. Сбежал он.
Ответить
Андре
33 минуты назад
Запретить злектросамокаты в городе. Сколько можно калечить людей!!!
Ответить
Клара
37 минут назад
Да,особенно сейчас опасно на Первомайской,где раньше было отделение Сбербанка.там с торца открылся склад "Самокат" по доставке.Стоят не только самокаты,но и мопеды,гоняют по асфальту,а там школа №2 ,идёшь и оглядываешься,гонят,спешат на доставку.Нужно идти всегда по одной стороне и не менять резко направление,чтобы не сбили.
Ответить
Елена
39 минут назад
Около БСМП асфальт горкой и там гоняют от остановки вниз все: самокаты, велосипеды, доставка на электро мопедах, мотоциклы. Пройти невозможно совсем. По этой дороге ходят больные в больницу, сотрудники БСМП на работу, жители на остановку. Это первая трагедия, но не последняя. Прям на остановке Циолковского, около проходной 2 в больницу припарковано два десятка самокатов. Администрация города должна запретить эту парковку самокатов и проезд в данном месте, из-за повышенной опасности для жизни людей.
Ответить
Психиатр
42 минуты назад
Опять самокатодятлу плохие дороги, водители, погода помешали.
Ответить
Хммм
42 минуты назад
Никто их трогать не будет, запасайтесь касками и щитками, о людях думают только в Париже...
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить