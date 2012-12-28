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Происшествия
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сегодня, 09:37
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Самокатчик снес женщину на остановке у больницы и уехал
Пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Очевидцы наезда вызвали пострадавшей скорую помощь. Женщину с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы госпитализировали в дежурную больницу.
В клинике GOROD48 сообщили, что сбитая самокатчиком находится в нейрохирургическом отделении.
Как рассказали в Госавтоинспекции, наезд произошел в третьем часу дня. Личность электросамокатчика устанавливается.
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