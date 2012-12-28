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57 минут назад
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Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует

В прошлом году она выполнена только на 33,3%.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политики, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева рассказала о выполнении муниципальных программ в прошлом году.

В 2024 году в Липецке действовало 17 программ, на одну больше, чем в 2023-м за счёт новой — «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке». На их реализацию было выделено более 30 млрд рублей, больше, чем в 2022-23 годах. По итогам прошедшего года освоено 93,2% выделенных средств. 

Мария Соловьева сочла эффективными всего пять программ, при этом полностью была выполнена одна: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка». Умеренно эффективными признаны 11 программ, малоэффективной — программа «Мой двор» (по ней выполнено только 33,3% мероприятий, предусмотренных на 2024 год.

— Программа эта хорошая и востребованная горожанами. Но она буксует третий год подряд. Почему? Почему по этой программе все допиливается на ходу? В моем округе большой двор по этой программе с выполнением работ в прошлом году перешёл на этот год. Но ведь за это время выросли цены на материалы и услуги! — возмутился депутат Андрей Иголкин. 

Заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров ответил, что в прошлом году департамент дополнительно получил средства на благоустройства 13 дворов только осенью. Зимой работы решили не начинать. Поэтому все эти 13 дворов проторговали в этом месяце. Срок исполнения работ — 31 июля.

— Финансирование есть. Никаких проблем я не вижу, — закончил свое выступление Алексей Тихомиров.

При обсуждении исполнения программы председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова заметила, что «все всегда нужно делать вовремя», и тогда таких историй, как с программой «Мой двор» не будет. Она сообщила, что на нее в прошлом году дополнительно выделили 76 млн рублей, которые перенесли на этот год.  По словам главного финансиста мэрии, с осени до весны, конечно, все подорожало. Но никаких дополнительных средств на восстановление того, что съела инфляция, в бюджете нет и не будет. Единственным источником покрытия дополнительных расходов являются средства, сэкономленные на торгах. «Вся наша надежда только на это». 

Экспертно-аналитическое управление горсовета обратило внимание депутатов и чиновников на снижение процента освоения денежных средств (2022 – 94,3%, 2023 – 93,3%, 2024 – 93,2%), что свидетельствует о проблемах в планировании и расходовании средств.



муниципальные программы
мой двор
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Комментарии (1)

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Спрутс
26 минут назад
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