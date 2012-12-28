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сегодня, 18:38
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Погода перенесла липчан из апреля в июнь: отмечен новый температурный рекорд

Так жарко 22 апреля в городе не было никогда за 116 лет метеонаблюдений.

Сегодня, 22 апреля, погода в Липецке установила новый температурный рекорд — воздух прогрелся до +26,6 градуса. Предыдущий рекорд для 22 апреля принадлежал 2014 году — тогда в Липецке было +23,8 градуса.

Среднесуточная температура воздуха сегодня составила 18 градусов тепла, такие значения соответствуют норме второй декады июня, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодняшний рекорд третий с начала апреля: максимальных значений за 116-летнюю историю наблюдений температура воздуха достигала 17-го и 19-го апреля, и седьмой — с начала весны.


температурный рекорд
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
это
50 минут назад
потому, что мы все ближе к аду за грехи наши тяжкие
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Зоркий
56 минут назад
В июне часто холод собачий. А сейчас кайфово!
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Да уж
58 минут назад
Хорошо, но, главное, чтобы заморозков теперь не случилось.
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Михаил
сегодня, 18:48
Если где-то прибыло, ждите где-то убудет в июне ветровки оденем.
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