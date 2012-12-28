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Сегодня в Липецке: температурный рекорд неизбежен, полгорода без воды, липчан научат конфликтовать правильно
Погода в Липецке
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сегодня, 18:38
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Погода перенесла липчан из апреля в июнь: отмечен новый температурный рекорд
Так жарко 22 апреля в городе не было никогда за 116 лет метеонаблюдений.
Среднесуточная температура воздуха сегодня составила 18 градусов тепла, такие значения соответствуют норме второй декады июня, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодняшний рекорд третий с начала апреля: максимальных значений за 116-летнюю историю наблюдений температура воздуха достигала 17-го и 19-го апреля, и седьмой — с начала весны.
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