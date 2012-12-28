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Погода в Липецке
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28 минут назад
Неделя жарких температурных рекордов в Липецке завершается снегом
Ближе к майским праздникам в город вновь заглянула зима.
По прогнозу синоптиков, сегодня ожидалось 10-11 градусов тепла, но на самом деле оказалось прохладнее, а местами и вовсе с неба посыпался слабый снежок.
Напомним, что на этой неделе были зафиксированы два температурных рекорда по жаре за 116-летнюю историю наблюдений: 22 апреля воздух прогрелся до 26, 6 градусов, а 23 апреля – до 27,6 градусов. Всего же в текущем месяце были обновлены 4 (!) погодных рекорда, такого жаркого апреля не припомнят старожилы. И вот – новый поворот. «Взбесилась ведьма злая, и снегу прихватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя».
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