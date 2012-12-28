Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Общество
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14 минут назад
В Липецкой области вводится особый противопожарный режим
Его объявили до начала лета.
«В связи с обострением пожарной обстановки, в целях защиты населения», — говорится в постановлении правительства Липецкой области.
Во время действия режима запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены дисциплинарная, административная и уголовная ответственности.
Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое:
Для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
Для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей.
Для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Напомним, 26 марта в Липецкой области объявили пожароопасный сезон.
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