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14 минут назад

В Липецкой области вводится особый противопожарный режим

Его объявили до начала лета.

Особый противопожарный режим на территории региона вводится с 23 апреля по 1 июня.

«В связи с обострением пожарной обстановки, в целях защиты населения», — говорится в постановлении правительства Липецкой области.

Во время действия режима запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены дисциплинарная, административная и уголовная ответственности.

Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое:

Для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Напомним, 26 марта в Липецкой области объявили пожароопасный сезон.
противопожарный режим
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