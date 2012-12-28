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13 минут назад
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Депутат Липецкого горсовета попросил не горячится с запретом жарить шашлыки в лесах

Но его убедили в обратном: «Сосна сгорает быстрее спички — за две секунды!»

Сегодня заместитель начальника управления ГО и ЧС липецкой мэрии Андрей Махортых рассказал членам комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета о том, что делается в Липецке для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В Липецке — 192 огнеборца и 67 единиц противопожарной техники. В граничащих с лесами селе Желтые Пески, поселках силикатного завода, Дачный, Заречье и в районе Тракторного действует комплексная система электронного оповещения населения (КСЭОН), позволяющая мониторить ситуацию с возгораниями онлайн. Система позволяет видеть ситуацию с пожарами в лесах помимо сообщений от патрулей еще и по видеокамерам, которые входят в состав системы мониторинга пожаров «Лесохрана», а также при помощи спутниковой системы «Космомониторинг».

— Если несколько лети назад с момента полета спутника над термической точкой до сигнала о возгорании проходило 4 часа, то теперь, после увеличения группировки спутников, на это уходит полчаса, — сказал Андрей Махортых.

А еще заместитель начальника управления ГО и ЧС липецкой мэрии сообщило, что город к 2035 году хотят покрыть сетью пожарных гидрантов. Всего их должно быть 674. Расстояние между ними не должно превышать 400 метров для исключения участков без возможности для забора воды.

Депутат Олег Косолапов спросил, стало ли больше пожаров с начала этого года по сравнению с январем-апрелем прошлого? Оказалось, нет. В прошлом году в этот период в Липецке было зарегистрировано 220 пожаров с учетом пала травы, в этом — 207. В пожарах этого года в городе погибли трое, в том числе 14-летняя девочка в СНТ «Цементник», семеро пострадали. Чаще всего горел мусор, а в 25 случаях — дома и квартиры.

— Резкое потепление не увеличило число пожаров. Но что будет дальше, если не будет дождей, мы не знаем, — резюмировал чиновник.

Андрей Махортых сообщил депутатам, что по этой же причине в регионе с завтрашнего дня по 1 июня вводится особый противопожарный режим. В это время нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое.

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— Может, мы горячимся с запретом на шашлыки. Почему бы не пожарить их у речки где-нибудь в укромном уголке? — спросил Олег Косолапов.

— Но мы же русские люди! Позволь это сделать где-то, костры заполыхают везде. Многие выбирают для отдыха Матырское водохранилище. Там полно кострищ среди сосен. Но в сухую пору сосна сгорает за две секунды! — ответил Андрей Махортых.

— Да что такое, шашлыка нельзя пожарить! — в духе одного из героев фильмов «Брат» и «Брат-2» воскликнул депутат.

Его коллега, председатель депутатской комиссии Сергей Сазонов, живущий в поселке Силикатного завода, вспомнил ужасные лесные пожары 2010 года:

— Я видел, как полыхал сосновый лес вокруг поселка. Это было страшно, я вам всем скажу!
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Комментарии (3)

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Колян
2 минуты назад
Жителям жарить шашлыки нельзя. Шашлыки можно жарить только курносым в кибитках с антисанитарией, расположенными по всему городу.
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Житель
4 минуты назад
А у нас в Борисовке представители администрации жгут крупногабаритный мусор рядом с деревьями и домами и ничего им можно
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А
9 минут назад
"попросил не горячитЬся " - Исправьте
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