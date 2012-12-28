«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»

Мэрия назвала безосновательным проект допсоглашения от ООО «Мовиста Регионы Липецк», предусматривающем сокращение обязательств по проекту.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта городской администрации Александр Лукинов сообщил депутатам о пяти дополнительных соглашениях, подписанных концедентами — мэрией и правительством области — с компанией «Мовиста Регионы Липецк», занимающейся модернизацией трамвайной инфраструктуры. По сути, эти документы технические, никак не влияющие на цели и сроки концессии. Но в марте компания направила концедентам проект шестого «допника», который кардинально меняет планы трамвайной концессии.— Если говорить о сути этого документа, то концессионер заявил, что не исполнит вовремя, до конца года, и в полном объеме свои обязательства, — заметил председатель дептранса мэрии.Александр Лукинов заявил, что у мэрии нет никаких оснований подписать такой безосновательный документ, не согласованный с концедентами.— Будущее концессии будет обсуждаться на региональном и федеральном уровнях. Нельзя исключать и последующие судебные разбирательства, — заметил чиновник.Случилось то, о чем ранее предупреждал GOROD48 — концессия под угрозой срыва. С ноября пошлого года горожане почти не видят рабочих на трамвайных путях. «С ноября у нас нет ни рельсов, ни шпал», — так ответили на этот вопрос члены небольшой бригады, которую мы нашли в марте на новом разворотном кольце между заправкой «ЛТК» и развлекательным комплексом «Мегаполис» у забора трамвайного депо.Напомним, что ООО «Мовиста Регионы Липецк» взяло на себя обязательства к концу этого года переложить 40,8 км существующих трамвайных путей, построить 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе, приобрести 46 новых вагонов. Новые вагоны куплены все. Больше концессионеру похвастаться нечем: обновление трамвайной сети выбилось из графика.Судя из сказанного Александром Лукиновым, нет уже и речи о строительстве новой ветке в спальном Юго-Западе. Под большим вопросом – достройка к июлю путей для перезапуска маршрута №1 — от трамвайного депо до улицы Чехова. Ранее предполагалось, что трамваи побегут с одного берега реки на другой в декабре 2024-го, но никаких работ по достройке участка пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной, а также в местах стыков новых участков со старыми рельсами на Октябрьском мосту сейчас не проводится. Ничего не делается для перекладки ветки маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок». Движение по нему было прекращено 1 июля прошлого года, но с того времени на улицах Московской, Циолковского, Терешковой не уложено и метра новой рельсо-шпальной решетки. Плохи дела и с заменой сетей в Левобережном районе города, по которым ранее ходил трамвай-«пятерка»: с ноября 2023 года на улице Металлургов уложено лишь два километра путей, а на улице 9 Мая — ни метра.