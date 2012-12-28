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Спорт
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сегодня, 13:40
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По стопам двукратного обладателя Кубка Стэнли? Хоккеист из Усмани будет выступать за океаном
Возможно, мы будем наблюдать за рождением второй легенды.
«Речные драконы» выступают в юниорской лиге GMHL (Greater Metro Junior a Hockey League). Команда базируется в курортном городке Васага-Beach на берегу острова Гурон (провинция Онтарио) с населением 25 тысяч жителей. Домашние матчи новая команда Столповских проводит в ледовом дворце спорта «Wasaga Stars Arena»., расположенном посреди самого длинного в мире пресноводного пляжа, протяжённостью около 14 километров. В прошлом сезоне «драконы» выиграли регулярный чемпионат своей лиги: в 42 матчах 32 победы, 5 ничьих и 5 поражений при разности шайб – 206–126, а затем уступили в финале плей-офф.
Иван Столповских родился 16 февраля 2006 года в Усмани, начинал заниматься хоккеем в Усмани, где в 2012 году построили ледовый дворец и куда пригласили работать известного хоккеисты и тренера Михаила Щетинина (1969 – 2024). Позже защищал цвета липецкой ДЮСШ № 11, столичных команд «Русь» и «Крылья Советов», а также «Академии Атлант» из Мытищ.
За МХК «Липецк» Столповских не выступал, а последние три года провёл в НМХЛ в составе МХК «Белгород» – 86 матчей, 7+14 очков, 56 минут штрафа.
Иван проявил себя силовым неуступчивым защитником
Похожим образом начинал свою карьеру самый известный хоккейный уроженец региона – двукратный обладатель главного трофея в мировом хоккее Кубка Стэнли в составе «Флориды» защитник Дмитрий Куликов. В 18 лет он уехал в Канаду, выступал за «Drummondville Voltigeurs» из городка Драммонвиль в юниорской лиге Квебека, откуда спустя сезон попал в НХЛ.
Фото МХК "Гвардия" (Москва)
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