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Общество
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10 минут назад
Местный картофель на Центральном рынке стоит от 100 до 180 рублей
Итоги недели: цены.
Наша корзина с дорогими продуктами еще существеннее прибавила в цене — 366 рублей 48 копеек. Карбонад предлагают уже по 1 400 рублей за килограмм.
Такой существенной прибавки за неделю у нас давно не было. При этом на когда спрашиваешь продавцов Центральном рынке про продажи, они жалуются на то, что повышать цены уже некуда.
— У покупателей и так денег нет! — заверяют продавцы.
Хотя это не совсем так. На этой неделе депутаты Липецкого областного Совета оценили исполнение бюджета региона за 2025 год. Налога на доходы физических лиц, или подоходный, как его еще называют, собрали на 119,68% больше, чем планировали. Из этого можно сделать вывод, что зарплаты у липчан выросли.
Уже не первый раз мы наблюдаем ценовые качели. На этой неделе неожиданно выросла цена на кур, причем во всех магазинах, которые мы обходим.
Зато порадовали цены на яйца. Правда, покупать их нужно сразу по три десятка, но стоят они всего 99 рублей 90 копеек, то есть десяток всего по 33 рубля 30 копеек.
Кстати, сахар тоже выгоднее покупать мелким оптом — по пять килограммов.
Мы уже обращали внимание на то, что сахар стали продавать в пакетах по полкило, но в этот раз обнаружили пакетики по 450 граммов — снова шринкфляция.
В нашей дешевой корзине подорожали все овощи, причем существенно. Лук сразу прибавил аж 11 рублей за килограмм!
И не во всех магазинах мы его увидели.
— С луком уже две недели как перебои. То есть поставки, то нет, — пояснил продавец.
На Центральном рынке уже предлагают местный картофель. Однако цены на него кусаются — от 100 до 180 рублей. И за соточку вам предложат «горох»!
— Урожай плохой. Град был, дожди, — поясняет ценообразование продавец.
Зато на ягодных рядах полно клубники. Ее можно купить даже по 150 рублей за килограмм. В прошлом году в разгар сезона она стоила на 100 рублей дороже.
— Клубника уже сходит, на следующей неделе будет дороже, — предупреждают продавцы.
В магазинах появились арбузы. Стоят они от 99 рублей 99 копеек до 169 рублей 99 копеек, в зависимости от сорта.
Пока мы изучали цены, завыли сирены. Ни покупатели, ни продавцы никак на них не отреагировали.
— Все привыкли. А куда бежать? В туалет что ли? — сказала продавец.
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