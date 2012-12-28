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18 минут назад
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«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»

Но предприниматель, под которого и делали первую в Липецке мангальную зону в общественном месте, наотрез отказался обсуждать с GOROD48 эту тему.

Введенный в Липецкой области на этой неделе особый противопожарный режим со сроком до 1 июня, по сути, запрещающий использование открытого огня, всколыхнул подзабытую тему зоны барбекю в Молодежном парке. Из того, что удалось узнать GOROD48 по этой теме, — все кисло.

— Никаких комментариев! Обращайтесь в мэрию по этой теме! — жестко рубанул в ответ Павел Павлов, липецкий предприниматель, специализирующийся на ресторанном бизнесе, под интересы которого в Молодежном парке осенью 2023 года и создали вымощенную плиткой зону барбекю, первую, кстати, в Липецке.

В мэрии также были немногословны. В этом году подрядчик городского управления строительства, компания из Санкт-Петербурга «Эфкей-Рампс» за 5,9 млн рублей должна построить в Молодежном парке скейт-парк как альтернативу сверхпопулярной рампе в парке Победы, и все. Программа обустройства парка, начатая еще в 2020 году, закончится. Тогда, очевидно, его передадут в состав МАУК «Культурные пространства Липецка», и он станет парком де-юре. И тогда уже это ведомство городской администрации решит, что делать с зоной барбекю дальше.

— Сама площадка готова. Ждем предложений инвесторов, — сказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Напомним, что идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла летом 2019 года, когда в парке побывали тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский городок.

О том, что зона барбекю в парке Молодежный появится уже в конце декабря 2023 года, GOROD48 как о свершившемся факте летом того же года, заявил руководитель компании «Р-Групп» Павел Павлов. По его словам, уже на новогодние праздники в зоне барбекю горожанам можно будет готовить мясо, птицу, рыбу и овощи или же купить в его компании уже готовую еду. Ресторатор намеревался построить и беседки. Одни — рассчитанные на два-три человека, другие — на компании до 22 человек. В зоне барбекю должны были появиться бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца или дождя.

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Позже, летом прошлого года Павел Павлов объяснил GOROD48 отсутствие обещанной зоны отдыха тем, что парк до сих пор представляет собой строительную площадку. И пока в парке идут работы, он не может открыть свой бизнес.

— Мы находимся на этапе оформления разрешительной документации в городском департаменте градостроительства и архитектуры. И от своей идеи не отказываемся, — сказал бизнесмен.
Павел Павлов, по его словам, к этому времени переосмыслил проект. Из-за того, что в парках нельзя ни распивать спиртное, ни торговать им, он захотел изменить формат зоны барбекю на другой, предполагающий семейный отдых с возможностью готовить блюда на открытом огне. Но, похоже, сейчас идея и вовсе застопорилась.
Молодежный парк
барбекю
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Комментарии (1)

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Гость
6 минут назад
Да, пусть, бизнес развивается, шашлык, на мангале, это, круто, многие, будут покупать, в чем проблема?
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