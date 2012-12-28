«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»

Но предприниматель, под которого и делали первую в Липецке мангальную зону в общественном месте, наотрез отказался обсуждать с GOROD48 эту тему.

Введенный в Липецкой области на этой неделе особый противопожарный режим со сроком до 1 июня, по сути, запрещающий использование открытого огня, всколыхнул подзабытую тему зоны барбекю в Молодежном парке. Из того, что удалось узнать GOROD48 по этой теме, — все кисло.— Никаких комментариев! Обращайтесь в мэрию по этой теме! — жестко рубанул в ответ Павел Павлов, липецкий предприниматель, специализирующийся на ресторанном бизнесе, под интересы которого в Молодежном парке осенью 2023 года и создали вымощенную плиткой зону барбекю, первую, кстати, в Липецке.В мэрии также были немногословны. В этом году подрядчик городского управления строительства, компания из Санкт-Петербурга «Эфкей-Рампс» за 5,9 млн рублей должна построить в Молодежном парке скейт-парк как альтернативу сверхпопулярной рампе в парке Победы, и все. Программа обустройства парка, начатая еще в 2020 году, закончится. Тогда, очевидно, его передадут в состав МАУК «Культурные пространства Липецка», и он станет парком де-юре. И тогда уже это ведомство городской администрации решит, что делать с зоной барбекю дальше.— Сама площадка готова. Ждем предложений инвесторов, — сказали GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.Напомним, что идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла летом 2019 года, когда в парке побывали тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский городок.О том, что зона барбекю в парке Молодежный появится уже в конце декабря 2023 года, GOROD48 как о свершившемся факте летом того же года, заявил руководитель компании «Р-Групп» Павел Павлов. По его словам, уже на новогодние праздники в зоне барбекю горожанам можно будет готовить мясо, птицу, рыбу и овощи или же купить в его компании уже готовую еду. Ресторатор намеревался построить и беседки. Одни — рассчитанные на два-три человека, другие — на компании до 22 человек. В зоне барбекю должны были появиться бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца или дождя.Позже, летом прошлого года Павел Павлов объяснил GOROD48 отсутствие обещанной зоны отдыха тем, что парк до сих пор представляет собой строительную площадку. И пока в парке идут работы, он не может открыть свой бизнес.— Мы находимся на этапе оформления разрешительной документации в городском департаменте градостроительства и архитектуры. И от своей идеи не отказываемся, — сказал бизнесмен.Павел Павлов, по его словам, к этому времени переосмыслил проект. Из-за того, что в парках нельзя ни распивать спиртное, ни торговать им, он захотел изменить формат зоны барбекю на другой, предполагающий семейный отдых с возможностью готовить блюда на открытом огне. Но, похоже, сейчас идея и вовсе застопорилась.